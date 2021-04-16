В Европе оценили шансы Украины на вступление в ЕС

Перспектива членства Украины ЕС «несерьёзная». Об этом заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в преддверии визита в Париж Владимира Зеленского . По его словам, текущие отношения с Киевом не означают его вступления в Евросоюз. Источники RT в политических кругах Украины поясняют, что страны Европы по-разному смотрят на возможное присоединение республики к союзу. В свою очередь, эксперты отмечают, что Киев «ни политически, ни экономически» не готов к предполагаемому вхождению в ЕС.

Фото: © president.gov.ua © president.gov.ua

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в интервью радиостанции Radio J назвал несерьёзной перспективу вступления Украины в ЕС. По мнению дипломата, политическая поддержка Киева не означает его членства в Евросоюзе.

«Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, мы можем поддерживать Украину, и мы делаем это в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления (в Евросоюз. — RT). Я думаю, что это несерьёзная перспектива», — сказал Бон.

Это заявление прозвучало в преддверии встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках рабочего обеда в Елисейском дворце.

По сообщению пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель , темой беседы станет обострение обстановки в Донбассе. В свою очередь, посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью изданию KyivPost рассказал, что ещё одним поводом для обсуждения будет ситуация с судебной реформой в республике.

«Ситуация неоднозначная»

Киевские власти проводят политику, направленную на получение «полноправного членства в ЕС». В феврале 2019 года по инициативе Петра Порошенко , занимавшего тогда президентский пост, курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО был закреплён в Конституции.

С точки зрения Порошенко, фиксируя положение об обязательности вступления в ЕС и Североатлантический альянс, Киев посылал «месседж в Москву : расстаёмся окончательно и бесповоротно».

Оказавшись у власти, Зеленский продолжил политику предшественника. В интервью украинским и польским СМИ в Одессе в октябре прошлого года он подчеркнул, что Киев делает всё необходимое для вступления в Евросоюз.

«Для меня самое главное, чтобы Украина не только была членом ЕС, для меня важно, чтобы Украина была равноправным членом. Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС. Мы хотим быть за этим столом переговоров и ценностей на одинаковом уровне и с одинаковым статусом», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что на пути в Евросоюз Киев активно выстраивает «независимую антикоррупционную политику», формирует «привлекательный инвестиционный климат» и модернизирует инфраструктуру. По словам Зеленского, вопрос принадлежности к ЕС носит прежде всего политический характер, что «требует изменений и многих реформ, которые должны быть проведены в Украине».

Ранее, комментируя ситуацию вокруг брексита на Всемирном экономическом форуме в Давосе, политик заявил, что Брюссель должен «просто взять Украину в ЕС» вместо Великобритании. По мнению главы государства, для такого шага наступил «очень удобный момент».

«Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что это очень простые решения Одна большая страна (Соединённое Королевство. — RT) сделала exit, возможно, для Украины пришло время сделать enter», — сказал Зеленский.

Однако этот призыв украинского лидера так и не нашёл отклика у европейского истеблишмента. Осенью прошлого года в колонке для издания «Европейская правда» по результатам 22-го саммита Украина — ЕС Зеленский признал , что присоединение Киева к союзу не является перспективой завтрашнего дня.

При этом украинский президент регулярно сетует на отсутствие пошагового плана евроинтеграции, продолжая настаивать на том, что членство Украины в ЕС «нельзя откладывать в долгий ящик».

«Это стратегически достижимая мечта, которую мы хотим внедрить как можно скорее, сформировав коалицию стран ЕС, которые в хорошем смысле этого слова станут лоббистами Украины на этом сложном пути», — заявил Зеленский в марте текущего года по итогам переговоров с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

В политических кругах Украины констатируют, что стратегия киевской дипломатии, которая постоянно апеллирует к «российской угрозе», сводится главным образом к постоянному напоминанию европейским чиновникам о сильном желании Киева присоединиться к ЕС.

«Поэтому Зеленский регулярно и ездит в Донбасс, приглашая с собой иностранных журналистов. Между тем ситуация в самом ЕС неоднозначная. Польша и страны Балтии поддерживают Украину в её стремлении стать членом ЕС. Тогда как «старая Европа» — например, Испания и Франция — гораздо более осторожны в этом вопросе. К Киеву много претензий, и перспектива членства выглядит туманной», — говорит источник RT в МИД Украины.

В свою очередь, собеседник RT в офисе президента Украины отметил, что в администрации недовольны затягиванием выработки «дорожной карты» по вступлению в ЕС. Вместо предоставления плана по получению членства европейские чиновники пытаются убедить Киев, что безвизовый режим уже является «огромной роскошью» для Украины.

«В Брюсселе не спешат обсуждать «дорожную карту» вступления в Европейский союз, а в обмен на предоставленные Европой кредиты приходится выполнять множество требований, что негативно сказывается на уровне жизни населения», — констатировал политик.

Со своей стороны эксперты полагают, что Брюссель не собирается принимать Киев в ЕС, но при этом воздерживается от категорического отказа.

«О реальных шансах (на вступление в ЕС. — RT) говорить вообще не приходится. Однако Евросоюз официально не отказывает, понимая, что тем самым он подорвёт проевропейские настроения украинцев, там наступит разочарование. Вот мы и наблюдаем текущую политическую игру со стороны ЕС и симуляцию реформ со стороны Украины», — пояснил в интервью RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он уверен, что в ближайшей перспективе Киев не станет подавать заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС, понимая, что отрицательный ответ неизбежен. По мнению Бортника, современная Украина очень далека от того, чтобы соответствовать даже части критериев Евросоюза.

«Объективно Украина абсолютно не готова ни политически, ни экономически. К тому же её вступление в ЕС ухудшит отношения Брюсселя с Москвой и усилит позиции блока восточноевропейских государств в Евросоюзе, что противоречит интересам «старой Европы», — пояснил Бортник.

«Минимум обязательств»

Сегодня характер отношений между Украиной и ЕС определяет прежде всего договор об ассоциации , который полностью вступил в силу 1 сентября 2017 года. Именно отказ от его подписания послужил одной из причин начавшихся осенью 2013 года антиправительственных протестов и беспорядков, которые привели к госперевороту в феврале 2014-го.

Как заявил в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев , в ходе столкновений оппозиционные Виктору Януковичу политики и СМИ преподносили гражданам Украины соглашение с ЕС как некую «дорожную карту» вступления в это объединение. Однако ни в политической, ни в экономической частях документа не содержится обещание по поводу членства в Евросоюзе.

«Много стран заключили с ЕС соглашения об ассоциации и в итоге, как Турция, после нескольких десятилетий так и не были приняты в ряды организации. Европе выгоден такой подход с минимумом обязательств», — отметил Суздальцев.

Более того, после состоявшегося в 2016 году в Нидерландах референдума, по итогам которого большинство граждан выступило против ассоциации Украины с ЕС, Брюссель предоставил Амстердаму гарантии, что Киев не получит права претендовать на автоматическое членство в Евросоюзе, на участие в оборонных программах и финансирование из структурных фондов организации.

Реализация экономических положений соглашения об ассоциации направлена на обеспечение функционирования зоны свободной торговли с ЕС. Тем не менее некоторое время крупнейшим торговым партнёром Киева оставалась Россия, а по итогам 2019—2020 годов эту позицию занял Китай.

Сложившуюся ситуацию эксперты объясняют главным образом структурой украинского экспорта. Киев поставляет на внешние рынки товары (зерно, чёрные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения), в приобретении которых европейские страны мало заинтересованы.

Тем не менее Украина пытается обходить существующие ограничения в торговле с ЕС, продвигая, в частности, инициативу «промышленного безвиза», предполагающего доступ непродовольственных товаров на рынок Евросоюза без дополнительной сертификации.

Как пояснил источник RT в Министерстве экономики Украины, Киев рассчитывает увеличить экспорт промышленной продукции, считая слишком низкими квоты, прописанные в договоре об ассоциации, однако Брюссель иначе смотрит на этот вопрос.

«Страны ЕС заинтересованы в украинском сырье, а не в готовой продукции. На словах еврочиновники готовы пересматривать квоты, но в реальности поводов для оптимизма нет — к Киеву выдвигается масса жёстких требований, как, например, совместный выбор судей в украинские суды и установление по-настоящему высоких цен на газ для населения», — подчеркнул источник.

Андрей Суздальцев полагает, что действующие условия договора об ассоциации уже крайне негативно отразились на всём производственном секторе республики. По его мнению, Киев рассчитывал за счёт выхода на рынок ЕС компенсировать потери от деградации отношений с РФ, однако эта попытка провалилась.