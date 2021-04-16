При реальной войне России Украины , последней ничего хорошего не светит. Вооружения, армия и в целом военный потенциал России гораздо мощнее украинского, сообщил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж

Несмотря на то, что Зеленский заявил, что Украина готова к российскому вторжению, на самом деле в случае масштабного противостояния последствия будут трагическими, — уверяет он.

Генерал объяснил, что гораздо важнее не рассуждать о готовности войск отразить агрессию РФ, а предотвратить вторжение и объединить международные усилия, чтобы не допустить такого сценария.

Он предупредил украинцев, что им стоит готовиться к массовым жертвам среди военных и мирного населения. Впрочем, уверен Маломуж, Москва на самом деле просто «бряцает оружием», ведь нет никаких данных о том, что Кремль действительно планирует военную операцию против Украины. Об этом он сообщил изданию «Главред».

Также, по мнению военного, ни одна страна или организация не хочет развязывать полномасштабную войну: ни НАТО , ни Евросоюз , ни даже Германия или Турция.

Он уверен, что руководство России пытается добиться равного диалога с Западом, и единственный способ это сделать — «угрожая развязать глобальную войну».