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Митинг против перевода школ на удалёнку сняли на видео

Александр Кузьмин
46 минут назад
Акции протеста произошли в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Видео опубликовано в социальных сетях.
Более сотни аргентинцев устроили шумную акцию напротив администрации президента. Митингующие требуют отменить решение о переводе школ на удалённое обучение. Власти приняли такое решение из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Для большего шума, граждане вооружились кастрюлями.
Стоит отметить, что протестующие недовольны падением качества обучения при домашнем формате, а также необходимостью сидеть с детьми, пока они учатся на удалёнке.
В столичном регионе Аргентины ограничительные меры усилили до конца апреля. Если заболеваемость коронавирусом не спадёт, их могут и продлить.
В мире,Видео,Администрация Президента РФ,Буэнос-Айрес,Аргентина,
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