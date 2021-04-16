Митинг против перевода школ на удалёнку сняли на видео

Более сотни аргентинцев устроили шумную акцию напротив администрации президента. Митингующие требуют отменить решение о переводе школ на удалённое обучение. Власти приняли такое решение из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Для большего шума, граждане вооружились кастрюлями.
Стоит отметить, что протестующие недовольны падением качества обучения при домашнем формате, а также необходимостью сидеть с детьми, пока они учатся на удалёнке.
В столичном регионе Аргентины ограничительные меры усилили до конца апреля. Если заболеваемость коронавирусом не спадёт, их могут и продлить.