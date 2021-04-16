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Байдена назвали некомпетентным из-за новых санкций против России

Прайм
10 минут назад
Последние санкции США против России заставляют сомневаться в компетентности и рассудительности американского президента Джо Байдена, заявил РИА Новости Дэниел Макадамс, директор Института Рона Пола.
Байдена назвали некомпетентным из-за санкций против РФ
Фото: © РИА Новости. Виталий Аньков© РИА Новости. Виталий Аньков
"Обоснование этих санкций поразительно поверхностно. События вокруг Крыма произошли семь лет назад. Само разведывательное сообщество США говорит, что не может найти доказательств заявлений, что Россия объявляла награды за головы американских солдат в Афганистане. Нет доказательств, подтверждающих взлом SolarWinds или вмешательство России в выборы 2020 года", — сказал Макадамс.
Макадамс назвал все происходящее "фарсом" и отметил, что США, кажется, и сами это осознают, но "им просто все равно". По мнению эксперта, очень сложно дать какое-то объяснение такому "уровню некомпетентности" новой администрации.
Он также выразил сомнения относительно встречи Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. "Встреча не состоится. По крайней мере, не в ближайшем будущем. Путин не будет игнорировать враждебные шаги в виде новых санкций и развязывания экономической войны против рубля", — считает Макадамс.
США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.
В мире,Рон Пол,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД,РИА Новости,Республика Крым,Россия,Афганистан,Соединенные Штаты,
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