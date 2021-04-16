Байдена назвали некомпетентным из-за санкций против РФ

Макадамс назвал все происходящее "фарсом" и отметил, что США, кажется, и сами это осознают, но "им просто все равно". По мнению эксперта, очень сложно дать какое-то объяснение такому "уровню некомпетентности" новой администрации.
США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.