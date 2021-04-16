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ЕС исключил введение санкций против госдолга РФ вслед за США

News.ru
57 минут назад
Введение санкций против суверенного долга России вслед за аналогичным решением США исключили в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник от одного из европейских государств в Брюсселе.
ЕС исключил введение санкций против госдолга РФ
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look PressMichael Kappeler/dpa/Global Look Press
По словам собеседника агентства, вопрос о санкциях против госдолга России не стоит на повестке дня институтов ЕС.
Он сейчас не обсуждается, и ни одна страна ЕС не предлагала подобных мер, — сообщил источник.
Накануне, 15 апреля, американский президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России 15 апреля. Причинами их введения назвали «действия правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти ограничительные меры повышают градус конфронтации между Россией и США. По её словам, ответ Москвы на такие действия будет неотвратимым. Об этом писал NEWS.ru.
В мире,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД,ЕС,Россия,Соединенные Штаты,
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