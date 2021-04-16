В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Байден высказался о «Северном потоке-2»

ТК «Звезда»
1 час назад
Глава США Джо Байден дал комментарий по вопросу трубопровода «Северный поток-2». Президент указал, что данная тема обсуждения является сложной и затрагивающей интересы союзников государства в Европе.
Байден высказался о «Северном потоке-2»
Фото: Jens Büttner dpa GloballookpressJens Büttner dpa Globallookpress
Представители прессы попытались узнать, почему американский лидер не ввел дополнительные санкции против строительства. Байден обозначил, что сам является давним противником открытия трубопровода.
«Я тоже давно выступаю против "Северного потока - 2"», - подчеркнул он.
Президент Соединенных Штатов добавил, что вопрос все «еще в игре».
Ранее немецкий политолог назвал «Северный поток - 2» символом отношений между Россией и Европой. Он также отметил, что Германия не собирается руководствоваться желаниями и указаниями США в отношении энергетической политики.
В мире,Джозеф Байден,Соединенные Штаты,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители