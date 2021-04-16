Байден высказался о «Северном потоке-2»

Представители прессы попытались узнать, почему американский лидер не ввел дополнительные санкции против строительства. Байден обозначил, что сам является давним противником открытия трубопровода.
«Я тоже давно выступаю против "Северного потока - 2"», - подчеркнул он.
Президент Соединенных Штатов добавил, что вопрос все «еще в игре».
Ранее немецкий политолог назвал «Северный поток - 2» символом отношений между Россией и Европой. Он также отметил, что Германия не собирается руководствоваться желаниями и указаниями США в отношении энергетической политики.