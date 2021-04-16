В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

США призвали Россию к пропорциональному ответу на санкции

Газета.Ruиещё 1
22 минуты назад
Американский президент Джо Байден призвал российского лидера Владимира Путина пропорционально ответить на введенные США санкции. Об этом глава Соединенных Штатов сообщил в ходе выступления, трансляцию вел Белый дом.
США призвали РФ к пропорциональному ответу на санкции
Фото: Maxim Shemetov/ReutersMaxim Shemetov/Reuters
"Я привал его ответить [на санкции] надлежащим образом, не переступать границы, потому что мы также можем двигаться [в сторону принятия новых мер]", - заявил Байден.
Он также подчеркнул важность прямых переговоров и поддержания контакта с российским коллегой. 13 апреля президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели телефонный разговор.
Главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе стремление стран продолжить диалог о стратегической стабильности. В ходе переговоров Байден предложил Путину провести встречу в нейтральной стране. 15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.
Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.
В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Казначейство США,Центральный банк России,Минфин,Россия,Соединенные Штаты,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители