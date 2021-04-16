США призвали РФ к пропорциональному ответу на санкции

Он также подчеркнул важность прямых переговоров и поддержания контакта с российским коллегой. 13 апреля президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели телефонный разговор.

Главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе стремление стран продолжить диалог о стратегической стабильности. В ходе переговоров Байден предложил Путину провести встречу в нейтральной стране. 15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.