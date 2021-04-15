Приговор Берлускони перенесли из-за госпитализации

Данный процесс - один из нескольких, которые стали продолжением громкого дела об обвинениях политика в использовании услуг несовершеннолетних проституток. Оно получило название по прозвищу "Руби" основной фигурантки - марокканки Каримы эль Маруг. Берлускони был оправдан во всех судебных инстанциях по этим обвинениям, однако следователи заподозрили экс-премьера и его адвокатов в том, что они подкупили свидетелей, выступавших на процессе и давших ложные показания. В Сиене вместе с Берлускони в качестве обвиняемого проходит житель этого города пианист Данило Мариани, который проходил свидетелем. Прокуратура утверждает, что в период с 2011 по 2013 год он получил от политика 170 тыс. евро за дачу ложных показаний о вечерах на частной вилле Берлускони, на которых присутствовали несовершеннолетние девушки. Прокуратура требует для Берлускони 4 лет и 2 месяца заключения, для Мариани - 4,5 года тюрьмы.