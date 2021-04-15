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Посла России вызвали в МИД Польши

ИА Regnum
34 минуты назад
Российского посла Сергея Андреева вызвали 15 апреля в польский МИД, сообщает Польское агентство печати.
Посла России вызвали в МИД Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вызов связан, как отмечается, с новыми антироссийскими санкциями, которые американский минфин ввёл сегодня, 15 апреля. Второй темой консультаций является «ситуация на Украине».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее США ввели новые санкции против России. Москва обвиняется в кибератаках и во вмешательстве в американские выборы. Также санкции введены «за Крым».
В мире,Сергей Андреев,Минфин,МИД,Россия,Польша,
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