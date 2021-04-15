В украинских учебниках заклеят карту страны без Крыма

На Украине решили, что будут делать с учебниками по истории, в которых карту страны изобразили без Крыма . Как написали на странице так называемого "представительства президента Украины в Автономной Республике Крым", в электронной версии учебников страницы заменят, а в печатной – заклеят.

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Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на Украине разгорелся нешуточный скандал из-за учебников по истории для 9 и 10 классов, в которых на карте страны не оказалось полуострова. Интересно то, что учебник можно найти на сайте Института модернизации содержания образования, где размещаются пособия, официально одобренные к использованию на территории Украины.

По данным "представительства" издание "Грамота", которое и издало данный учебник, решило, что карту Украины без Крыма проще заклеить, чем изымать весь тираж. Соответствующие вклейки будут направлены во все учебные заведения, куда попал учебник.

"Представительство" пригрозило и дальше выявлять подобные "нарушения" и "предпринимать все усилия, чтобы как можно быстрее устранять ошибки".

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на Украине решили ввести ответственность за изображение страны без Крыма и республик Донбасса. Данный документ предложили принять депутаты Верховной Рады . Он предусматривает крупные штрафы: 85 до 170 тыс. грн (от 230 до 462 тысяч рублей). Тот же документ предусматривает ответственность за "публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов, Холокоста, депортации крымских татар в 1944 году".

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.