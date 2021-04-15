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Посла РФ вызвали в МИД Британии в связи с «враждебной деятельностью»

News.ru
1 час назад
Российский посол Андрей Келин вызван в МИД Британии в связи с «враждебной деятельностью» России. В Форин-оффисе планируют обсудить приписываемый Москве взлом SolarWinds, а также концентрацию вооружённых сил на границе с Украиной.
Российского посла вызвали в МИД Британии
Фото: ReutersReuters
Министерство иностранных дел вызвало российского посла в связи глубокой обеспокоенностью Соединенного Королевства по поводу злонамеренных действий, включая кибервторжения, вмешательство в демократические процессы и наращивание вооруженных сил вблизи границы с Украиной и незаконно аннексированного Крыма, — цитирует заявление МИД королевства ТАСС.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ об очередных санкциях против России. Америка, согласно документу, выслала десять российских дипломатов, признала СВР виновной в кибератаке через SolarWinds, ввела санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы президента в Штатах, а также в отношении пяти физических лиц и трёх компаний по Крыму и руководителей управлений ФСБ и СК по полуострову.
Как писал NEWS.ru, в Службе внешней разведки назвали словоблудием заявления о причастности организации к шпионажу. В сообщении пресс-службы говорится, что в высказываниях Байдена нет ни слова про СВР, а в разосланном толковании, разосланном для американских СМИ об СВР, «что ни строчка, то — пассаж».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не причастна к атакам на правительственные учреждения США. В Кремле также отмечали, что другие государства не должны быть обеспокоены перемещение российских войск по российской территории.
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