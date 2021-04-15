Российского посла вызвали в МИД Британии

15 апреля президент США Джо Байден
подписал указ об очередных санкциях против России. Америка, согласно документу, выслала десять российских дипломатов, признала СВР виновной в кибератаке через SolarWinds, ввела санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы президента в Штатах, а также в отношении пяти физических лиц и трёх компаний по Крыму и руководителей управлений ФСБ
и СК по полуострову.
Как писал NEWS.ru, в Службе внешней разведки назвали словоблудием заявления о причастности организации к шпионажу. В сообщении пресс-службы говорится, что в высказываниях Байдена нет ни слова про СВР, а в разосланном толковании, разосланном для американских СМИ об СВР, «что ни строчка, то — пассаж».