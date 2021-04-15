"Америке мат": в Болгарии восхитились "идеальной" победой Путина

Читатели болгарского портала Dir.bg обсудили телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина
и Джо Байдена
. Комментарии к статье под названием «Байден угрожал Путину по телефону» приводит «ИноСМИ»
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Болгарские пользователи отметили, что США «становятся все смешнее», и попытка запугать Россию
не удалась.
«По-моему, Путин вовсе не напуган. Байден отказался отправлять корабли в Черное море — России удалось одержать победу. Все идеально продумано. Как в шахматах. И пока Америке мат», - написал Dragomir Matein.
Читатель с ником «Не точно» заявил, что действия США только сблизят Россию с другой мощной державой - Китаем, тогда как союзники США – «не что иное, как беззубые пудели, которые тявкают, а укусить не могут. Не говоря уже о том, что некоторые из них (Германия, Франция) устали от США».
Пользователь «Паркинсон» опасается, что Джо Байден втянет мир в Третью Мировую войну.
Читатель с ником «Пешо» обрадовался, что Путин «гораздо адекватнее Байдена» и не идет тем же путем, что и его западные коллеги.
«Если он решит всего на несколько дней ввести санкции против Запада, перекроет им газ, нефть, экспорт сырья и продуктов питания, страшно подумать, что будет», - написал Пешо.
Как сообщал «Рамблер», накануне президент США Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину и предложил ему провести личную встречу, чтобы обсудить весь спектр двусторонних отношений. На следующий день США объявили о введении новых санкций против российских физических лиц, организаций, российского госдолга, а также о высылке дипломатов.