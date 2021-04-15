"Америке мат": в Болгарии восхитились "идеальной" победой Путина

Читатель с ником «Не точно» заявил, что действия США только сблизят Россию с другой мощной державой - Китаем, тогда как союзники США – «не что иное, как беззубые пудели, которые тявкают, а укусить не могут. Не говоря уже о том, что некоторые из них (Германия, Франция) устали от США».