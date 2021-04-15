Решение России по Черному морю встретило протест Украины

"РФ объявила о закрытии на следующей неделе до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Такие действия РФ являются очередной попыткой нарушить нормы и принципы международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", - заявил МИД.
"На фоне продолжающегося наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, Россия пошла на усиление эскалации в море, перебрасывает военные корабли из Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, а также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности Украины", - говорится в заявлении.