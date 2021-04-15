Решение России по Черному морю встретило протест Украины

"Согласно Конвенции, - отмечается в документе, - РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море".

МИД потребовал от РФ "немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря" и призвал международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе.