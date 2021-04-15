США ввели новые санкции против России

До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США собираются ввести санкции в отношении России в ответ на приписываемые Москве попытки вмешательства в выборы и кибератаки с помощью SolarWinds. По словам собеседников агентства, американские власти США также планируют выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов.