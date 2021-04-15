США ввели новые санкции против России

Президент СШАДжо Байден подписал указ о введении санкций против России. Об этом сообщает Белый дом. Санкции вводятся против 32 российских физических лиц и организаций из-за "вмешательства" России в выборы в США.
"Сегодня администрация Байдена принимает меры, чтобы возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах США ввести новые санкции против России. 15 апреля стало известно, что США планируют выслать российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть американскую территорию.
До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США собираются ввести санкции в отношении России в ответ на приписываемые Москве попытки вмешательства в выборы и кибератаки с помощью SolarWinds. По словам собеседников агентства, американские власти США также планируют выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов.