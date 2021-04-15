Утечка была: признание Нидерландов по делу MH17

Прокуратура Нидерландов признала утечку записи телефонных разговоров фигуранта дела о крушении Сергея Дубинского , при этом утверждает, что они «нелегальным образом» попали в третьи руки.

«Большинство перехваченных разговоров касаются не только дела MH17, но и криминальных преступлений на Украине. Однако мы имеем иную ситуацию, когда речь идет о документах, о которых сообщалось в передаче, и которые есть только в нашем досье по авиакатастрофе», – цитирует РИА «Новости» прокурора Манона Риддербека.

По его словам, этих документов нет в других делах прокуратуры и нигде больше, «ни прокуратура, ни полиция, ни следственный судья не передавали их третьей стороне». Он подчеркнул, что эти документы попали в руки других сторон нелегальным образом.

Журналисты из Нидерландов утверждают, что получили доступ к тысячам перехваченных телефонных разговоров Сергея Дубинского, проходящего одним из четырех обвиняемых по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Содержание бесед и основанная на них реконструкция событий опубликованы в воскресенье голландской программой Nieuwsuur.

По данным журналистов, записи были сделаны Службой безопасности Украины . Из них 12 бесед уже были опубликованы Совместной следственной группой (ССГ), проводящей уголовное расследование трагедии.

"Это тысячи разговоров являются частью расследования, - утверждает Nieuwsuur. - Беседы подтверждают сделанный ранее ССГ и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук".

Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать появление у журналистов аудиозаписей, имеющих, предположительно, отношение к делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году.

"У нас нет комментариев", — ответили в ведомстве на запрос ТАСС.

При этом в прокуратуре пояснили, что не могут объяснить, как материалы по делу оказались у журналистов.

Судебный следователь в голландском суде опросил представителей концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении рейса МН17 над Донбассом в 2014 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слушания.

По словам председательствующего судьи Хедрика Стейнхейса, следователь в рамках дополнительного расследования также опросил западных экспертов: специалистов из Аэрокосмического центра Нидерландов и бельгийской Королевской военной академии.

«Обсуждаемые вопросы включают ущерб, нанесенный самолету, какое оружие могло нанести данный ущерб и как работает ракета "Бук"», — приводит агентство слова судьи.

Вопрос о компенсации родственникам жертв крушения малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH17, начнут рассматривать в июне.

Сначала представители родственников погибших не передали суду требования о возмещении ущерба, поэтому судья дал срок для решения этого вопроса до 15 апреля. В результате требования о компенсации направили в суд 13 апреля.

Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс рассказал, что необходимо определиться со временем, когда родственники жертв авиакатастрофы смогут выступить в суде. Стоит отметить, что это эмоционально непростой вопрос. Суд решил обсудить тему компенсации в июне и июле 2021 года, уточнил Стейнхейс.

Катастрофа рейса MH17

Пассажирский самолет "Боинг" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов Леонид Харченко . Судебный процесс над ними начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Интересы Пулатова в суде представляют двое голландских адвокатов, процесс над остальными обвиняемыми проходит заочно.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.