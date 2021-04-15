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Утечка была: признание Нидерландов по делу MH17

Елена Прошина
1 час назад
Прокуратура Нидерландов признала утечку записи телефонных разговоров фигуранта дела о крушении Сергея Дубинского, при этом утверждает, что они «нелегальным образом» попали в третьи руки.
«Большинство перехваченных разговоров касаются не только дела MH17, но и криминальных преступлений на Украине. Однако мы имеем иную ситуацию, когда речь идет о документах, о которых сообщалось в передаче, и которые есть только в нашем досье по авиакатастрофе», – цитирует РИА «Новости» прокурора Манона Риддербека.
По его словам, этих документов нет в других делах прокуратуры и нигде больше, «ни прокуратура, ни полиция, ни следственный судья не передавали их третьей стороне». Он подчеркнул, что эти документы попали в руки других сторон нелегальным образом.

Голландские журналисты получили доступ к беседам обвиняемого по делу MH17

Журналисты из Нидерландов утверждают, что получили доступ к тысячам перехваченных телефонных разговоров Сергея Дубинского, проходящего одним из четырех обвиняемых по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Содержание бесед и основанная на них реконструкция событий опубликованы в воскресенье голландской программой Nieuwsuur.
По данным журналистов, записи были сделаны Службой безопасности Украины. Из них 12 бесед уже были опубликованы Совместной следственной группой (ССГ), проводящей уголовное расследование трагедии.
"Это тысячи разговоров являются частью расследования, - утверждает Nieuwsuur. - Беседы подтверждают сделанный ранее ССГ и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук".

В прокуратуре Нидерландов отказались комментировать утечку по делу MH17

Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать появление у журналистов аудиозаписей, имеющих, предположительно, отношение к делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году.
"У нас нет комментариев", — ответили в ведомстве на запрос ТАСС.
При этом в прокуратуре пояснили, что не могут объяснить, как материалы по делу оказались у журналистов.

Голландский суд опросил представителей «Алмаз-Антея» по делу MH17

Судебный следователь в голландском суде опросил представителей концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении рейса МН17 над Донбассом в 2014 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слушания.
По словам председательствующего судьи Хедрика Стейнхейса, следователь в рамках дополнительного расследования также опросил западных экспертов: специалистов из Аэрокосмического центра Нидерландов и бельгийской Королевской военной академии.
«Обсуждаемые вопросы включают ущерб, нанесенный самолету, какое оружие могло нанести данный ущерб и как работает ракета "Бук"», — приводит агентство слова судьи.

Суд рассмотрит вопрос компенсации родственникам жертв катастрофы MH17

Вопрос о компенсации родственникам жертв крушения малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH17, начнут рассматривать в июне.
Сначала представители родственников погибших не передали суду требования о возмещении ущерба, поэтому судья дал срок для решения этого вопроса до 15 апреля. В результате требования о компенсации направили в суд 13 апреля.
Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс рассказал, что необходимо определиться со временем, когда родственники жертв авиакатастрофы смогут выступить в суде. Стоит отметить, что это эмоционально непростой вопрос. Суд решил обсудить тему компенсации в июне и июле 2021 года, уточнил Стейнхейс.

Катастрофа рейса MH17

Пассажирский самолет "Боинг" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Интересы Пулатова в суде представляют двое голландских адвокатов, процесс над остальными обвиняемыми проходит заочно.
Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.
В настоящее время дело находится на стадии предварительного производства, очередные слушания запланированы на 15-16 апреля. Согласно планам, рассмотрение дела по существу должно начаться 7 июня.
В мире,Видео,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Игорь Гиркин,Сергей Дубинский,Boeing,Алмаз-Антей,Генпрокуратура РФ,СБУ,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Нидерланды,Украина,
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