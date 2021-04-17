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При взрыве на химзаводе в Китае погибли два человека

ТАССиещё 3
48 минут назад
По меньшей мере два человека погибли, еще трое пропали без вести в результате взрыва на химическом заводе в городе Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
При взрыве на химзаводе в Китае погибли два человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его данным, взрыв произошел в субботу в 08:36 по местному времени (03:36 мск).
В настоящее время на месте работают аварийно-спасательные службы. Причина взрыва устанавливается, ведется следствие.
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