Обзор иноСМИ: Японцев разозлило замечание Захаровой

«Байден попросил Путина вернуть ключи от Овального кабинета»

«Послушай, приятель, если ты хочешь провести встречу на высшем уровне, тебе придется вернуть ключи. Таковы правила дорожного движения», - якобы сказал Байден Путину.

Несмотря на ответ Путина, который был охарактеризован как «холодный», источники указали, что Байден отказался уступить: «Не расстраивайся, чемпион. Ты хорошо провел время», - написал Боровиц.

Японцев разозлило замечание Марии Захаровой

«Принимая это решение, Токио, к сожалению, не счел нужным провести консультации с соседями, в том числе с Россией», - заявила Захарова.

Пользователь gen написал в ответ, что «Россия, принявшая для себя решение ни под каким видом не отдавать острова, начинает высказывать нам претензии по поводу всего. «Кто бы говорил о ядерных отходах после того, как заразил весь мир Чернобылем», - заявил jgs.

«Вывод войск из Афганистана: болезненно, но необходимо»

Это «горько, болезненно и полно политического символизма»: президент США Джо Байден хочет завершить военную операцию своей страны в Афганистане к 11 сентября - через 20 лет после террористических атак в Нью-Йорке и Вашингтоне, пишет Berliner Morgenpost.

Издание отмечает, что операция США подвела мир к «разочаровывающему выводу»: даже самое серьезное вмешательство не может заставить страну встать на путь демократии и экономического развития, если реформаторский толчок не исходит изнутри. «Сегодня в Афганистане слабое правительство, раздираемое внутренней борьбой. Радикальные исламисты и террористические отряды контролируют значительную часть страны», - подчеркнул портал. США потратили на операцию два триллиона долларов, но у Байдена новые приоритеты внешней политики.

Турция попыталась угодить и России, и Украине

«Наши отношения как с Россией, так и с Украиной прекрасны. Мы желаем обеим странам мирного урегулирования проблем», - подчеркнул министр.

Он призвал страны к деэскалации и дипломатическим шагам. При этом глава МИД выделил сотрудничество Анкары и Москвы в сфере торговли, энергетики и инвестиций.

Названо возможное место встречи Путина и Байдена

Посол Чехии в США Гинек Кмоничек получил задание предложить Прагу в качестве возможного места встречи президента Джо Байдена и главы России Владимира Путина. Как пишет Radio Praha, с такой идеей выступил вице-премьер, глава МВД и временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек