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Франция исключила возможность вступления Украины в ЕС

Артём Кульша
17 минут назад
Перспектива вступления Украины в Европейский союз — несерьезная. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил государственный секретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.
Франция исключила возможность вступления Украины в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, поддерживать Украину, мы делаем это в нынешней сложной ситуации, но это не означает вступления в Евросоюз», — сообщил он.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», официальная представительница МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации в Донбассе.
По ее словам, Киев живет иллюзиями относительно возможности силового решения конфликта в Донбассе, воинственно настроена по этой причине, стягивает туда войска и технику, обновляет мобилизационные планы, призывает резервистов. Захарова призвала власти Украины проявить ответственный подход и заняться, наконец, выполнением своих обязательств по минскому комплексу мер.
На днях политолог Грег Р. Лоусон назвал огромной стратегической ошибкой Запада сохранять вопрос о членстве Украины в НАТО в течение стольких лет. Он высказал мнение, что США должны противостоять России только из-за того, от чего зависит ее собственное существование, а судьба Украины таковым не является.
В мире,Мария Захарова,НАТО,МИД,ЕС,Украина,Франция,
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