Франция исключила возможность вступления Украины в ЕС

По ее словам, Киев живет иллюзиями относительно возможности силового решения конфликта в Донбассе, воинственно настроена по этой причине, стягивает туда войска и технику, обновляет мобилизационные планы, призывает резервистов. Захарова призвала власти Украины проявить ответственный подход и заняться, наконец, выполнением своих обязательств по минскому комплексу мер.

На днях политолог Грег Р. Лоусон назвал огромной стратегической ошибкой Запада сохранять вопрос о членстве Украины в НАТО в течение стольких лет. Он высказал мнение, что США должны противостоять России только из-за того, от чего зависит ее собственное существование, а судьба Украины таковым не является.