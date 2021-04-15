Пока вы спали: США отменили отправку военных кораблей в Черное море

Вашингтон уведомил Анкару о том, что отменен проход через Босфор в Черное море двух американских военных кораблей. Ожидалось, что они прибудут 14–15 апреля, со ссылкой на дипломатические источники пишет
турецкий канал NTV.
«По соображениям безопасности мы не обсуждаем такого рода оперативные детали», - пояснили в военном ведомстве.
Эксперты НИУ ВШЭ
предупредили, что в России может вырасти число граждан, которые не смогут претендовать на страховую пенсию из-за растущей нестандартной и неформальной занятости, низких зарплат и повышений требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента. Об этом со ссылкой на доклад «Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития», пишет газета
«Ведомости».
Экономисты также отметили, что на пенсии оказывает влияние и старение населения, относительно низкая рождаемость, а также падение доходов ПФР
и других фондов из-за кризиса.
Правительство России
приняло решение выделить дополнительно пять миллиардов рублей на возобновление программы льготного автокредитования, которая была прервана в феврале. Ожидается, что программа вновь начнет работать в мае, сообщает
со ссылкой на осведомленные источники «Коммерсант».
В кредитных организациях изданию заявили, что сбор заявок на участие в программах льготного автокредитования уже начат. Отбор должен быть завершен 27 мая. Предполагается, что источником новых средств на льготное автокредитование станет индексация утильсбора на легковые автомобили на 25%.
Общественная палата России
и НП «ЖКХ Контроль» выступила с инициативой дать москвичам возможность выбора при сносе гаражных кооперативов: получить около 150–300 тысяч рублей, как сейчас, или машино-место в современном многоуровневом паркинге. Об этом пишут
«Известия».
Директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева пояснила, что сейчас очень остро стоит проблема парковок во дворах, которая приводит к конфликтам соседей, сложностям с уборкой и проездом скорых.
Общественники отмечают, что, если предложенный проект будет успешно реализован в столице, его можно будет распространить и на другие города.
Федерация рестораторов и отельеров России совместно с экспертным центром Probok.net
обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину
с просьбой в качестве эксперимента выделить часть парковок на улицах города для обустройства временных летних кафе и мест для отдыха. Об этом сообщает
Autonews.ru.
«Парклет дает возможность рестораторам установить временную летнюю конструкцию, где с удобством размещаются 4-5 человек. Это предложение актуально там, где на улицах узкие тротуары и нет возможности поставить полноценные столики или установить веранды», - пояснил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.