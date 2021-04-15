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Пока вы спали: США отменили проход военных кораблей в Черное море

Алиса Селезнёва
53 минуты назад
Пока вы спали: США отменили отправку военных кораблей в Черное море
Фото: РамблерРамблер
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США отменили отправку военных кораблей в Черное море

Вашингтон уведомил Анкару о том, что отменен проход через Босфор в Черное море двух американских военных кораблей. Ожидалось, что они прибудут 14–15 апреля, со ссылкой на дипломатические источники пишет турецкий канал NTV.
При этом в Пентагоне отказались прокомментировать ситуацию РИА Новости.
«По соображениям безопасности мы не обсуждаем такого рода оперативные детали», - пояснили в военном ведомстве.

Россиян предупредили о риске остаться без пенсии

Эксперты НИУ ВШЭ предупредили, что в России может вырасти число граждан, которые не смогут претендовать на страховую пенсию из-за растущей нестандартной и неформальной занятости, низких зарплат и повышений требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента. Об этом со ссылкой на доклад «Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития», пишет газета «Ведомости».
Экономисты также отметили, что на пенсии оказывает влияние и старение населения, относительно низкая рождаемость, а также падение доходов ПФР и других фондов из-за кризиса.

В России могут возобновить программу льготного автокредитования

Правительство России приняло решение выделить дополнительно пять миллиардов рублей на возобновление программы льготного автокредитования, которая была прервана в феврале. Ожидается, что программа вновь начнет работать в мае, сообщает со ссылкой на осведомленные источники «Коммерсант».
В кредитных организациях изданию заявили, что сбор заявок на участие в программах льготного автокредитования уже начат. Отбор должен быть завершен 27 мая. Предполагается, что источником новых средств на льготное автокредитование станет индексация утильсбора на легковые автомобили на 25%.

Москве предложили «гаражную реновацию»

Общественная палата России и НП «ЖКХ Контроль» выступила с инициативой дать москвичам возможность выбора при сносе гаражных кооперативов: получить около 150–300 тысяч рублей, как сейчас, или машино-место в современном многоуровневом паркинге. Об этом пишут «Известия».
Директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева пояснила, что сейчас очень остро стоит проблема парковок во дворах, которая приводит к конфликтам соседей, сложностям с уборкой и проездом скорых.
Общественники отмечают, что, если предложенный проект будет успешно реализован в столице, его можно будет распространить и на другие города.

Рестораторы попросили отдать парковки в Москве под летние кафе

Федерация рестораторов и отельеров России совместно с экспертным центром Probok.net
обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой в качестве эксперимента выделить часть парковок на улицах города для обустройства временных летних кафе и мест для отдыха. Об этом сообщает Autonews.ru.
«Парклет дает возможность рестораторам установить временную летнюю конструкцию, где с удобством размещаются 4-5 человек. Это предложение актуально там, где на улицах узкие тротуары и нет возможности поставить полноценные столики или установить веранды», - пояснил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
В мире,Игорь Бухаров,Сергей Собянин,Министерство обороны,ВШЭ,Общественная палата России,Пенсионный фонд РФ,Правительство РФ,Пентагон,Ведомости,газета "Известия",РИА Новости,Соединенные Штаты,
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