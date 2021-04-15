Пока вы спали: США отменили отправку военных кораблей в Черное море

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Вашингтон уведомил Анкару о том, что отменен проход через Босфор в Черное море двух американских военных кораблей. Ожидалось, что они прибудут 14–15 апреля, со ссылкой на дипломатические источники пишет турецкий канал NTV.

При этом в Пентагоне отказались прокомментировать ситуацию РИА Новости.

«По соображениям безопасности мы не обсуждаем такого рода оперативные детали», - пояснили в военном ведомстве.

Эксперты НИУ ВШЭ предупредили, что в России может вырасти число граждан, которые не смогут претендовать на страховую пенсию из-за растущей нестандартной и неформальной занятости, низких зарплат и повышений требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента. Об этом со ссылкой на доклад «Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития», пишет газета «Ведомости».

Экономисты также отметили, что на пенсии оказывает влияние и старение населения, относительно низкая рождаемость, а также падение доходов ПФР и других фондов из-за кризиса.

Правительство России приняло решение выделить дополнительно пять миллиардов рублей на возобновление программы льготного автокредитования, которая была прервана в феврале. Ожидается, что программа вновь начнет работать в мае, сообщает со ссылкой на осведомленные источники «Коммерсант».

В кредитных организациях изданию заявили, что сбор заявок на участие в программах льготного автокредитования уже начат. Отбор должен быть завершен 27 мая. Предполагается, что источником новых средств на льготное автокредитование станет индексация утильсбора на легковые автомобили на 25%.

Общественная палата России и НП «ЖКХ Контроль» выступила с инициативой дать москвичам возможность выбора при сносе гаражных кооперативов: получить около 150–300 тысяч рублей, как сейчас, или машино-место в современном многоуровневом паркинге. Об этом пишут «Известия».

Директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева пояснила, что сейчас очень остро стоит проблема парковок во дворах, которая приводит к конфликтам соседей, сложностям с уборкой и проездом скорых.

Общественники отмечают, что, если предложенный проект будет успешно реализован в столице, его можно будет распространить и на другие города.

Федерация рестораторов и отельеров России совместно с экспертным центром Probok.net

обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой в качестве эксперимента выделить часть парковок на улицах города для обустройства временных летних кафе и мест для отдыха. Об этом сообщает Autonews.ru.