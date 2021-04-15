Кравчук объяснил слова о готовности стрелять по людям «с флагами РФ»

Как сообщал «Рамблер», ранее бывший украинский лидер заявил, что дома у него есть оружие и он готов лично «стрелять до последнего», если на Украине появятся российские военные. «Я врага убью, как только он появится. Что будет дальше - меня уже не интересует, но я его убью», - заявил Кравчук.