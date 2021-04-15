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Кравчук объяснил слова о готовности стрелять по людям «с флагами РФ»

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не жалеет о своих словах о готовности стрелять в людей с российскими флагами, так как не один он так думает. Такое заявление Кравчук сделал в эфире телеканала «Украина 24».
Кравчук объяснил слова о готовности стрелять по людям «с флагами РФ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», ранее бывший украинский лидер заявил, что дома у него есть оружие и он готов лично «стрелять до последнего», если на Украине появятся российские военные. «Я врага убью, как только он появится. Что будет дальше - меня уже не интересует, но я его убью», - заявил Кравчук.
Комментируя свое высказывание, Кравчук отметил, что «немного преувеличил», поскольку у него «возраст уже не стрелковый», но совершенно не жалеет о сказанном.
«Так думают, возможно, миллионы. Я убежден, что каждый украинец в такое тяжелое для Украины время, является одновременно защитником, патриотом, гражданином», - подчеркнул он.
Экс-президент Украины привел в пример Швейцарию, где «у каждой семьи есть оружие, которое может быть использовано для защиты своей земли, страны и народа».
«Враги Украины должны быть выдворены за пределы страны, чтобы их духом тут не пахло», - заявил Кравчук.
В мире,Леонид Кравчук,Россия,Украина,
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