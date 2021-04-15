Фанаты «Ливерпуля» забросали камнями автобус «Реала» и попали на видео

На кадрах, снятых из автобуса «Сливочных», можно увидеть, как в стёкла автобуса прилетают камни внушительного размера. Также можно увидеть, что некоторые стёкла были разбиты.

Не смотря на этот инцидент матч начался вовремя и закончился нулевой ничьей. По сумме двух матчей, в следующую стадию проходят футболисты «Королевского» клуба. Ливерпуль заканчивает своё выступление в Лиге чемпионов в этом сезоне.