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Фанаты «Ливерпуля» забросали камнями автобус «Реала» и попали на видео

Александр Кузьмин
53 минуты назад
Инцидент произошёл перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Чемпионов. Никто из футболистов Реал Мадрида не пострадал. Видео опубликовано в социальных сетях.
На кадрах, снятых из автобуса «Сливочных», можно увидеть, как в стёкла автобуса прилетают камни внушительного размера. Также можно увидеть, что некоторые стёкла были разбиты.
Представители Ливерпуля негативно отнеслись к произошедшему случаю.
«Это абсолютно неприемлемое и постыдное поведение со стороны некоторых людей. Мы искренне приносим извинения гостям за причиненный ущерб. Мы будем работать вместе с полицией Мерсисайда, чтобы установить факты и виновных», — отметили в «Ливерпуле».
Не смотря на этот инцидент матч начался вовремя и закончился нулевой ничьей. По сумме двух матчей, в следующую стадию проходят футболисты «Королевского» клуба. Ливерпуль заканчивает своё выступление в Лиге чемпионов в этом сезоне.
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