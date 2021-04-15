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ВОЗ назвала число случаев заболевания коронавирусом в мире

RT на русскомиещё 2
15 апреля 2021
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за сутки в мире выявлено 804 807 случаев заболевания коронавирусом.
ВОЗ назвала число случаев заболевания коронавирусом в мире
Фото: ReutersReuters
По данным организации, с момента начала пандемии зафиксировано 138 688 383 случая коронавируса.
Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 2 978 935.
Ранее стало известно, что эксперты ВОЗ планируют в мае и июне провести инспекцию производства вакцины от коронавируса «Спутник V».
В мире,ВОЗ,
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