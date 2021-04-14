Британская королева Елизавета II с пониманием отнеслась к решению Меган Маркл не присутствовать на похоронах принца Филиппа, утверждает источник журнала People.

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По информации источника, Меган Маркл поговорила с королевой и объяснила, что хотела бы присутствовать на церемонии, но врач рекомендовал беременной герцогине воздержаться от десятичасового перелета из Калифорнии в Лондон.

Ее супруг принц Гарри прибыл в Великобританию один и сейчас находится на пятидневном карантине перед посещением похорон деда в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

«Меган выразила соболезнования. Королева понимает, почему в данный момент она не может путешествовать», - сказал источник.

Напомним, герцоги Сассекские вскоре станут родителями во второй раз. У их сына Арчи появится сестра.

Принц Гарри впервые воссоединится с семьей после скандального отъезда в США и откровенного интервью Опре Уинфри.