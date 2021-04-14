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Стала известна реакция Елизаветы II на отказ Меган Маркл ехать на похороны принца Филиппа

Вероника Полынина
27 минут назад
Британская королева Елизавета II с пониманием отнеслась к решению Меган Маркл не присутствовать на похоронах принца Филиппа, утверждает источник журнала People.
Елизавета II с пониманием отнеслась к решению Меган
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации источника, Меган Маркл поговорила с королевой и объяснила, что хотела бы присутствовать на церемонии, но врач рекомендовал беременной герцогине воздержаться от десятичасового перелета из Калифорнии в Лондон.
Ее супруг принц Гарри прибыл в Великобританию один и сейчас находится на пятидневном карантине перед посещением похорон деда в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.
«Меган выразила соболезнования. Королева понимает, почему в данный момент она не может путешествовать», - сказал источник.
Напомним, герцоги Сассекские вскоре станут родителями во второй раз. У их сына Арчи появится сестра.
Принц Гарри впервые воссоединится с семьей после скандального отъезда в США и откровенного интервью Опре Уинфри.
Как писал «Рамблер», принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Представители королевской семьи рассказали, что он мирно скончался в Виндзорском замке, куда вернулся после длительной госпитализации и операции на сердце.
В мире,принц Гарри,Елизавета II,
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