В Италии врачи вне очереди прививали своих родственников от COVID

15 врачей и санитаров в итальянском Ористано подозреваются прокуратурой в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщают местные СМИ в среду, 14 апреля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Медиков обвиняют в том, что они «без очереди» прививали от коронавируса своих родственников и друзей.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.