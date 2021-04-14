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В Италии врачи вне очереди прививали своих родственников от коронавируса

ИА Regnumиещё 2
1 час назад
15 врачей и санитаров в итальянском Ористано подозреваются прокуратурой в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщают местные СМИ в среду, 14 апреля.
В Италии врачи вне очереди прививали своих родственников от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Медиков обвиняют в том, что они «без очереди» прививали от коронавируса своих родственников и друзей.
Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.
В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.
В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.
По данным на 14 апреля, в Италии умерли 115 557 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 469 (днем ранее — на 476). Число подтвержденных носителей выросло на 16 168 (днем ранее — на 13 447). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 809 193 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 514 660 человек — на 4560 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 091 366 человек, что составляет 6,79% населения Италии.
В мире,Генпрокуратура РФ,Италия,
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