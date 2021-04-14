Глава ЦРУ заявил о готовности России к "вторжению на Украину"

Американский лидер позвонил во вторник президенту России. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин изложил Байдену подходы к политическому урегулированию на Украине, базирующиеся на Минских соглашениях. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.