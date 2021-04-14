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Путин уволил пятерых генералов Росгвардии

Все они покинули службу по собственному желанию, но часть генералов «пострадала в результате проверок, организованных руководством службы».

МИД обозначил действия в случае отключения от SWIFT

Ранее прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал создание финансовых систем, способных заменить зарубежные аналоги, лучшим способом хеджирования санкционных рисков.

Россиян предупредили о дефиците льготных лекарств

Это может произойти после введения правила «второй лишний» для госзакупок, дающего преференции ряду производителей.

Латвию обвинили в репрессиях против россиян

О репрессиях сообщил местный правозащитник и общественный деятель Александр Гапоненко

Патрушев предупредил о возможном нападении Киева на Крым

По его словам, Киев может устроить провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники и использовать это как повод для начала военных действий.

Путин сделал вторую прививку от коронавируса

23 марта президент России привился первым компонентом вакцины.

В Донбассе заметили польских военных

Они направились к Светлодарской дуге (линия обороны на стыке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ДНР и ЛНР).

Испания попросила Россию вывести хамон из-под санкций

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В Испании отметили, что российский рынок всегда был одним из целевых, а эмбарго принесло много вреда.

Задержанный за убийство Альберта Рыжего признал вину

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При этом он заявил, что не получал ни от кого денег за это убийство.

"Я в оцепенении": Садальский сообщил о смерти Олега Марусева

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