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Пока вы не уснули: Патрушев предупредил о возможном нападении Киева на Крым

Елена Прошина
30 минут назад
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Все они покинули службу по собственному желанию, но часть генералов «пострадала в результате проверок, организованных руководством службы».

МИД обозначил действия в случае отключения от SWIFT

Ранее прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал создание финансовых систем, способных заменить зарубежные аналоги, лучшим способом хеджирования санкционных рисков.

Россиян предупредили о дефиците льготных лекарств

Это может произойти после введения правила «второй лишний» для госзакупок, дающего преференции ряду производителей.

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О репрессиях сообщил местный правозащитник и общественный деятель Александр Гапоненко.

Патрушев предупредил о возможном нападении Киева на Крым

По его словам, Киев может устроить провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники и использовать это как повод для начала военных действий.

Путин сделал вторую прививку от коронавируса

23 марта президент России привился первым компонентом вакцины.

В Донбассе заметили польских военных

Они направились к Светлодарской дуге (линия обороны на стыке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ДНР и ЛНР).

Испания попросила Россию вывести хамон из-под санкций

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В Испании отметили, что российский рынок всегда был одним из целевых, а эмбарго принесло много вреда.

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При этом он заявил, что не получал ни от кого денег за это убийство.

"Я в оцепенении": Садальский сообщил о смерти Олега Марусева

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Олег Марусев работал на телевидении 35 лет, вел программы «Под знаком зодиака», «Пойми меня», «С песней по жизни». Он также снимался в фильмах и сериалах и играл в Театре Луны.Читать новость полностью
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