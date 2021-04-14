Путин уволил пятерых генералов Росгвардии
Все они покинули службу по собственному желанию, но часть генералов «пострадала в результате проверок, организованных руководством службы».
МИД обозначил действия в случае отключения от SWIFT
Ранее прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
назвал создание финансовых систем, способных заменить зарубежные аналоги, лучшим способом хеджирования санкционных рисков.
Россиян предупредили о дефиците льготных лекарств
Это может произойти после введения правила «второй лишний» для госзакупок, дающего преференции ряду производителей.
Латвию обвинили в репрессиях против россиян
Патрушев предупредил о возможном нападении Киева на Крым
По его словам, Киев может устроить провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники и использовать это как повод для начала военных действий.
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
23 марта президент России привился первым компонентом вакцины.
В Донбассе заметили польских военных
Они направились к Светлодарской дуге (линия обороны на стыке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ДНР и ЛНР).
Испания попросила Россию вывести хамон из-под санкций
В Испании отметили, что российский рынок всегда был одним из целевых, а эмбарго принесло много вреда.
Задержанный за убийство Альберта Рыжего признал вину
При этом он заявил, что не получал ни от кого денег за это убийство.
"Я в оцепенении": Садальский сообщил о смерти Олега Марусева
Олег Марусев
работал на телевидении 35 лет, вел программы «Под знаком зодиака», «Пойми меня», «С песней по жизни». Он также снимался в фильмах и сериалах и играл в Театре Луны.Читать новость полностью