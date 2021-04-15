В Японии кошку назначили главой полицейского управления

В японском городе Тояма кошка по кличке Коко стала главой полицейского управления. Правда, всего на день. Такой чести пушистая удостоилась за то, что в прошлом году помогла спасти человека от смерти, сообщило японское общественное телевидение.

Фото: aw-journal.com aw-journal.com

В появившемся в Сети ролике видно, что кошку доставили в управление полиции при полном параде — пушистая красотка была одета по форме, хотя и выглядела слегка удивлённо. Перед тем как Коко поставила печать на присяге, ей надели полицейскую фуражку.

Текст присяги гласит, что мохнатая обещает и впредь внимательно относиться к окружению во время прогулок. Дело в том, что летом прошлого года она помогла одной из местных жительниц заметить в городском оросительном канале человека. Высота воды в нём была примерно 15 см, и мужчина мог захлебнуться.

Общими усилиями местных жителей человека удалось достать. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи смогли привести в чувство пострадавшего, который в результате отделался лишь царапинами. Коко тогда уже была награждена местной полицией.