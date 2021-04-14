МИД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) предрек подобный Нюрнбергскому процесс для Украины за гибель жителей Донбасса, сообщает РИА Новости.

«В прицелах их пушек, "Градов" и авиации оказались не только добровольцы Донбасса, вставшие на защиту своей земли, семьи, истории и русской идентичности, но и старики, женщины и дети», — сказано в заявлении МИД.

Эти преступления останутся на совести властей Украины и их «западных хозяев», считают в Луганске

По данным ООН, в результате Антитеррористической операции (АТО) Киева погибли четыре тысячи мирных жителей, в том числе 147 детей.

«Уверены, однажды все эти преступления против человечности получат надлежащую оценку международного сообщества. История всё расставит по местам, украинский "нюрнберг" обязательно состоится», — добавили в МИД.

Нюрнбергский процесс состоялся в 1945-1946 годах. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии

Следственные органы классифицировали гибель ребенка в Донбассе как террористический акт, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин . Его слова приводит ТАСС.

«Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка <...> Преступление квалифицировано как террористический акт», – заявил Пушин.

Он также отметил, что по предварительным данным следствия, ребенок погиб в результате сброса с беспилотника неустановленного взрывного устройства в жилой сектор.

3 апреля народная милиция ДНР сообщила, что из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством в Донбассе погиб пятилетний ребенок.

Представители Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) обвинили представителей Донецкой Народной Республики в «инсценировке» гибели пенсионера и пятилетнего ребёнка в результате действий украинских силовиков. Об этом сообщила 13 апреля пресс-служба делегации ДНР в ТКГ.

«Украинская сторона официально отказалась проводить разбирательства по фактам гибели мужчины 22 марта в Александровке и пятилетнего мальчика в Александровском 2 апреля, обвинив ДНР в инсценировке», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, во время переговоров в рамках ТКГ представитель Украины назвал информацию о гибели мирных жителей Донбасса «циничными инсценировками», которые выходят за рамки «нормальности».

Отметим, ранее представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили смерть пенсионера и ребёнка.

Об убийстве мирного жителя посёлка Александровка (ДНР) украинскими боевиками сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале

Чиновник уточнил, что убийство мирного жителя — пенсионера 1950 г. р. — произошло в 17:30 мск. Мужчина шёл по улице Челюскинцев, когда снайпер застрелил его.

С начала конфликта в Донбассе погибли 3 тыс. 350 мирных жителей, заявила глава миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

«С начала конфликта общее число гражданских, которые погибли из-за конфликта, составляет по меньшей мере 3350 человек, еще более 7 тыс. получили ранения», – заявила глава миссии, передает РИА «Новости».

В декабре 2019 года в ООН заявили, что с начала конфликта в Донбассе погибли 3 тыс. 344 мирных жителя, еще более 7 тыс. получили ранения.

Заседание рабочей группы по вопросам безопасности контактной группы по Донбассу завершилось во вторник безрезультатно из-за позиции украинской стороны. Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Заседание рабочей группы по вопросам безопасности завершено. Участникам не удалось достичь консенсуса в согласовании модальностей работы координационного механизма по причине деструктивной позиции украинской стороны", - сообщило представительство ДНР.

Ранее оно информировало, что украинская сторона на заседании рабочей группы по безопасности во вторник отказалась расследовать инциденты, приведшие к гибели двух мирных жителей ДНР, в том числе ребенка, отвергла свою вину в этом и обвинила республику в инсценировке.