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Британцы попросили Путина "дать НАТО пощечину"

Вероника Полынина
11 минут назад
Читатели британской газеты The Sun иронично отреагировали на возможность личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, пишет РИА «Новости».
Как писал «Рамблер», накануне главы стран провели телефонный разговор, в ходе которого президент США предложил своему российскому коллеге в ближайшие месяцы провести встречу на территории третьего государства, чтобы обсудить весь спектр двусторонних отношений.
Один из читателей Sun прогнозирует, что во время совместной пресс-конференции после встречи «Байден проявит все свои слабости — начнет теряться в мыслях и давать бессвязные ответы на вопросы репортеров».
Другой читатель призвал Владимира Путина «дать пощечину НАТО».
«И любой, кто думает, что у него не хватит смелости для этого, очень наивен», - уверен британец.
Еще один пользователь уверен, что Джо Байден поддерживает Киев только потому, что у него «есть активы на Украине».
Большинство читателей заключили, что жители США и Великобритании не хотят еще одной войны на территории иностранного государства.
«Особенно если это война со страной, чьи ценности схожи с нашими», — написал один из них.
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