Британцы попросили Путина "дать НАТО пощечину"

Как писал «Рамблер», накануне главы стран провели телефонный разговор, в ходе которого президент США предложил своему российскому коллеге в ближайшие месяцы провести встречу на территории третьего государства, чтобы обсудить весь спектр двусторонних отношений.

Один из читателей Sun прогнозирует, что во время совместной пресс-конференции после встречи «Байден проявит все свои слабости — начнет теряться в мыслях и давать бессвязные ответы на вопросы репортеров».

Другой читатель призвал Владимира Путина «дать пощечину НАТО ».

«И любой, кто думает, что у него не хватит смелости для этого, очень наивен», - уверен британец.

Еще один пользователь уверен, что Джо Байден поддерживает Киев только потому, что у него «есть активы на Украине».

Большинство читателей заключили, что жители США и Великобритании не хотят еще одной войны на территории иностранного государства.