Умер создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды

Мэдофф скончался в медицинском центре города Батнер в Северной Каролине, пишет Associated Press, сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией.
Предполагается, что осужденный умер от естественных причин, он скончался рано утром в среду. В 2020 году адвокаты пытались освободить 82-летнего Мэдоффа из тюрьмы во время пандемии, они сообщали, что тот якобы страдал от терминальной стадии почечной недостаточности, но их запрос отклонили.
Бернард Мэдофф был приговорен за махинации с ценными бумагами, отмывание денег, мошенничество и ложные свидетельские показания. Создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды признал себя виновным по всем пунктам обвинения. От действий Мэдоффа пострадали около 3 млн человек по всему миру, которым его афера стоила в общей сложности 64,8 млрд долларов.
После приговора Мэдофф заявлял в СМИ, что крупнейшие американские банки знали о его махинациях, он обвинил их в соучастии.