Умер создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды

Предполагается, что осужденный умер от естественных причин, он скончался рано утром в среду. В 2020 году адвокаты пытались освободить 82-летнего Мэдоффа из тюрьмы во время пандемии, они сообщали, что тот якобы страдал от терминальной стадии почечной недостаточности, но их запрос отклонили.