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Умер осужденный за аферу на 150 лет бизнесмен Берни Мэдофф

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Бизнесмен, бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ Бернард Мэдофф, приговоренный к 150 годам заключения в США, скончался в тюрьме, сообщают западные СМИ.
Умер создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды
Фото: ТАССТАСС
Мэдофф скончался в медицинском центре города Батнер в Северной Каролине, пишет Associated Press, сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией.
Предполагается, что осужденный умер от естественных причин, он скончался рано утром в среду. В 2020 году адвокаты пытались освободить 82-летнего Мэдоффа из тюрьмы во время пандемии, они сообщали, что тот якобы страдал от терминальной стадии почечной недостаточности, но их запрос отклонили.
Бернард Мэдофф был приговорен за махинации с ценными бумагами, отмывание денег, мошенничество и ложные свидетельские показания. Создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды признал себя виновным по всем пунктам обвинения. От действий Мэдоффа пострадали около 3 млн человек по всему миру, которым его афера стоила в общей сложности 64,8 млрд долларов.
После приговора Мэдофф заявлял в СМИ, что крупнейшие американские банки знали о его махинациях, он обвинил их в соучастии.
В мире,Бернард Мэдофф,Associated Press,Соединенные Штаты,
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