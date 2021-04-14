Американцы обрушились на Байдена после предложения о встрече с Путиным

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Как сообщал «Рамблер», 12 апреля стало известно о телефонном разговоре президентов России и США, проведенном по инициативе Джо Байдена. В пресс-службе Белого дома сообщили, что американский лидер предложил в ближайшие месяцы провести встречу в «третьей стране», чтобы обсудить ряд вопросов и взаимоотношения двух государств.

Пользователи FoxNews раскритиковали американского лидера за желание встретиться с президентом России, отметив, что «Путин сожрет Байдена на обед».

«Байден в разговоре с Путиным будет выглядеть как человек дождя. Путин — гроссмейстер по шахматам, а Байден даже в шашки играть не научился», - считает Maryland1950.

«На встрече с Путиным Байдену понадобится десятка два человек с карточками-подсказками. На одной будет написано: «Его зовут Путин». На другой — в какой стране они встречаются. А на третьей: «Помните, вы больше не сенатор, а президент», - иронизирует Eagle12.

Еще один пользователь выразил надежду, что во время переговоров с президентом России Байдену не придется подниматься по лестнице.

Ранее Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. А в ходе первой пресс-конференции в качестве президента США Джо Байден, говоря про иммигрантов, забыл, о чем хотел сказать, и запутался в словах.

Также широкий общественный резонанс вызвало интервью американского президента телеканалу ABC, в котором Джо Байден раскритиковал Владимира Путина. В частности, он подчеркнул, что главе России придется «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Кроме того, он назвал российского лидера убийцей.