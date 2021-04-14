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ЕС договорился с Pfizer о дополнительной поставке 50 млн доз вакцины от COVID-19

RT на русском
4 часа назад
Евросоюз достиг соглашения с концерном BioNTech — Pfizer о получении в II квартале этого года дополнительно 50 млн доз вакцины от коронавируса.
ЕС договорился с Pfizer о поставке 50 млн доз вакцины
Фото: ReutersReuters
Об этом, как сообщает AFP, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что данное решение было принято после того, как компания Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины от коронавирусной инфекции в Европе.
Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson.
В мире,Johnson & Johnson,Pfizer,Еврокомиссия,ЕС,
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