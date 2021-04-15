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На Украине Зеленскому предрекли импичмент "из-за его гражданства"

Газета.Ruиещё 2
21 минуту назад
Бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный написал в своем Telegram-канале, что после обнародования "интересных документов" о гражданстве президента Украины Владимира Зеленского ждет импичмент.
На Украине нашли "интересные документы" о гражданстве Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Экс-силовик сообщил, что он получил "неожиданную информацию" об украинском лидере от своих "новых друзей".
По словам Нескоромного, коллеги передали ему "интересные документы" относительно гражданства Зеленского. Он выразил уверенность, что после их публикации "должна незамедлительно начаться процедура импичмента" главе государства.
Бывший чиновник СБУ также заявил, что готов предоставить соответствующие документы "заинтересованным патриотическим политическим силам". Он считает, что если представители украинского истеблишмента воспользуются этими материалами, то они смогут "войти в историю".
Ранее Нескоромный был объявлен в розыск в качестве подозреваемого по делу о подготовке заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В феврале текущего года стало известно, что украинская оппозиция начала сбор подписей за импичмент Зеленскому.
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