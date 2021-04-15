На Украине нашли "интересные документы" о гражданстве Зеленского

Экс-силовик сообщил, что он получил "неожиданную информацию" об украинском лидере от своих "новых друзей".

По словам Нескоромного, коллеги передали ему "интересные документы" относительно гражданства Зеленского. Он выразил уверенность, что после их публикации "должна незамедлительно начаться процедура импичмента" главе государства.

Бывший чиновник СБУ также заявил, что готов предоставить соответствующие документы "заинтересованным патриотическим политическим силам". Он считает, что если представители украинского истеблишмента воспользуются этими материалами, то они смогут "войти в историю".