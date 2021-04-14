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Лукашенко предложил Алиеву помощь в восстановлении Карабаха

Lenta.ru
6 часов назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву помощь в восстановлении территорий, затронутых последней войной в Нагорном Карабахе, передает БЕЛТА. Видео встречи двух политиков опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».
Лукашенко предложил Алиеву помощь в восстановлении Карабаха
Фото: ТАССТАСС
«Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты», — сказал Лукашенко на встрече с Алиевым в Баку.
По его словам, предстоит еще много «тяжелой работы, мирной работы по восстановлению жизни на возвращенных территориях».
«Вы должны знать, что в Белоруссии — ваши надежные друзья. Наши возможности вы знаете. Мы сегодня с министрами, специалистами еще раз обсудим. Если мы договоримся, мы всегда реализуем наши договоренности», — подчеркнул Лукашенко.
Последний вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября 2020 года. За несколько недель боев азербайджанская армия взяла под контроль ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов, в том числе стратегический город Шуши (Шуша).
9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня. По условиям документа, воюющие стороны остались на занятых позициях, затем под контроль Баку перешли еще три района.
В Азербайджане итоги войны расценили как победу.
В мире,Александр Лукашенко,Ильхам Алиев,Беларусь,
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