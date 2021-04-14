Украина решила выйти из еще одного соглашения с СНГ

Как сообщал «Рамблер», ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что украинская сторона проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена оставить только минимум, необходимый для защиты прав граждан. Он отмечал, что из 453 подписанных ранее двусторонних соглашения к июню 2020 года осталось 300.