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Украина решила выйти из еще одного соглашения с СНГ

Алиса Селезнёва
7 часов назад
В повестку заседания кабинета министров Украины внесен законопроект о выходе страны из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Украины.
Украина решила выйти из еще одного соглашения с СНГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В пояснительной записке отмечается, что соглашение о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций, было подписано 12 апреля 1996 года в Москве, а выход из него не повлияет на интересы украинских производителей.
«Действующим законодательством Украины не предусмотрено предоставление тарифных преференций в рамках общей системы преференций для развивающихся стран, поэтому действие соглашения целесообразно прекратить», - отметили в правительстве.
Как сообщал «Рамблер», ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что украинская сторона проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена оставить только минимум, необходимый для защиты прав граждан. Он отмечал, что из 453 подписанных ранее двусторонних соглашения к июню 2020 года осталось 300.
В мире,Правительство Украины,Украина,
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