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Пока вы спали: в России начнут выдавать "золотые паспорта"

Елена Прошина
11 минут назад
Пока вы спали: в России начнут выдавать "золотые паспорта"
Фото: РамблерРамблер
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В правительстве России одобрили идею «золотых паспортов»

В правительственной комиссии одобрили проект Минэкономразвития об упрощенной процедуре получения российского гражданства инвесторами и членами их семей. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета «Известия».
В случае одобрения законопроекта о «золотых паспортах» кабинетом министров и парламентом, инвесторы смогут получать вид на жительство (ВНЖ) в России, минуя разрешение на временное проживание (РВП).
При этом пока не определены суммы, которые необходимо будет вложить в экономику России для получения паспорта.

«Сбер»: россияне установили рекорд по безналичным тратам

Доля безналичных платежей россиян в первом квартале 2021 года составила 59,4%, что стало новым рекордом. Об этом со ссылкой на «Сбер» пишет РБК.
Прирост составил 3,5 процентного пункта по сравнению с последним кварталом прошлого года. В общем за год количество безналичный платежей выросло на 6,3 процентных пункта, что стало самым большим приростом с 2018 года.
Лидерами среди регионов по увеличению доли безналичного торгового оборота стали Якутия, Магаданская и Тамбовская области.

MasterCard и российские банки запустили оплату покупок брелоками

Сегодня Mastercard, российский производитель бесконтактных платежных устройств ISBC и европейский разработчик услуг по токенизации Fidesmo запустили брелок с функцией бесконтактной оплаты ISBC Pay, который позволит привязывать карту любого участвующего в проекте банка, удалять ее и подключать карту другого банка. Об этом пишет РБК.
К проекту уже присоединились восемь кредитных организаций: Газпромбанк, Почта Банк, МКБ, Россельхозбанк, банк «Открытие», Альфа-банк, Татсоцбанк и Промсвязьбанк.
Преимуществами брелока стало то, что ему не требуется доступ к интернету, на устройстве не содержатся персональные данные владельца и в случае утери его можно заблокировать, не блокируя банковскую карту.

Минэкономики предложило транспортировать водород по трубам «Газпрома»

Министерство экономики России выступило с предложением дать доступ к газотранспортной системе «Газпрома» независимым производителям водорода, чтобы снизить стоимость его транспортировки. Об этом со ссылкой на проект «дорожной карты» по увеличению экспортного потенциала российской водородной энергетики пишет «Коммерсант».
При этом в Минэнерго указали, что необходимо решить вопрос о целесообразности такой транспортировки водорода, так как он значительно дороже природного газа, а также оценить расходы на последующее извлечения водорода из смеси и безопасности всей системы.

Пашинян заявил о возможном расширении российского военного присутствия

Армения и Россия обсуждают возможность расширения 102-й российской военной базы, а также создание в Сюникской области ее филиала. Об этом, по данным ТАСС, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он подчеркнул, что военный союз с Россией является основой безопасности Армении.
«Мы обсуждаем вопрос обогащения возможностей 102-й российской военной базы в Армении, а также идут переговоры о создания плацдарма базы в Сюникской области», - заявил глава правительства.
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