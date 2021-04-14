Крупный метеорит был замечен в небе над США: он пронесся над городом Уэст-Палм-Бич (штата Флорида). Репортер CBS News Джей О'Брайен разместил кадры падения небесного тела на своей странице в Twitter.
По некоторым данным, метеорит мог являться фрагментом астероида 2021 GW4, который проходил мимо нашей планеты в ночь на вторник, 13 апреля. По подсчетам ученых, космическое тело имело длину около четырех метров и не угрожало Земле.
В августе этого года ожидается приближение к Земле другого астероида 2016 AJ193, чей диаметр составляет 1374 м на 403 м.