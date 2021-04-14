Псаки пригрозила России «невидимыми» санкциями

При этом она подчеркнула, что цель США – «иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией». И, несмотря на то, что Россия по-прежнему воспринимается как угроза, американский лидер готов обсуждать ряд стратегических вопросов, в том числе контроль над вооружениями.