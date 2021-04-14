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Псаки пригрозила России «невидимыми» санкциями

Алиса Селезнёва
53 минуты назад
Несмотря на организацию встречи президентов России и США, изменений в санкционной политики в отношении РФ не ожидается. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«Рамблер» писал, что 12 апреля стало известно о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В пресс-службе Белого дома сообщили, что в ходе американский лидер предложил в ближайшие месяцы провести встречу в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств.
Представитель Белого дома уточнила, что организация встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена не меняет «расчетов и анализа» действий России.
«Президент США публично заявлял, что [для России] будут последствия. Некоторые из них будут видны, а некоторые – останутся невидимы, как мы часто говорим. Надеюсь, скоро у нас будет о чем рассказать вам», - заявила Псаки.
При этом она подчеркнула, что цель США – «иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией». И, несмотря на то, что Россия по-прежнему воспринимается как угроза, американский лидер готов обсуждать ряд стратегических вопросов, в том числе контроль над вооружениями.
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