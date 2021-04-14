США наращивают свой военной контингент в Германии , глава Пентагона Ллойд Остин пообещал отправить в ФРГ еще 500 солдат. Вашингтон, по сути, отказывается от жесткого подхода, который применялся к Берлину Дональдом Трампом , что ранее серьезно осложнило отношения двух стран. Однако, по экспертной оценке, преодоление острого кризиса не означает разрешения всех противоречий между Германией и США. Что ждет отношения Берлина и Вашингтона, в материале «Газеты.Ru».

Решение Вашингтона о расширении своего военного присутствия на территории Германии стало одним из ключевых итогов встречи министр обороны США Ллойда Остина со своей немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В рамках совместной пресс-конференции глава Пентагона заверил, что 500 солдат прибудут в ФРГ уже к осени, назвав это хорошим решением как для Берлина, так и для НАТО

«Укрепление сотрудничества с Германией — приоритетная задача администрации президента Джо Байдена», — заявил Остин, также добавив, что уведомил свою коллегу о всех планах по увеличению американского контингента.

В свою очередь Крамп-Карренбауэр отметила, что решение США по усилению своих сил на территории ФРГ — сильный знак сплоченности. Правда, так и не уточнив, на какой именно немецкой базе будут размещены новые американские солдаты.

По сути, это решение стало последним шагом к полной отмене политики предшественника Байдена Дональда Трампа в отношении Германии по размещению американских солдат.

Дело в том, что в июле прошлого года экс-президент решил вывести треть численности войск США из ФРГ. По заявлению Белого дома, этот шаг был продиктован отказом Берлина от повышения расходов на оборону в рамках НАТО, что Трамп не раз требовал от своих союзников.

Собственно, подход экс-президента непосредственно к Германии вызывал немало критики как в Берлине, так и в Вашингтоне. Кроме того, в ФРГ высказывали серьезную обеспокоенность из-за возможного ухода американских солдат, а так как одним из мест передислокации была Польша — это решение также рассматривалось как нарушение договора Россия-НАТО, о чем не раз писали европейские СМИ.

Байден же, придя к власти, затормозил выполнение указа Трампа по ограничению американского контингента в Германии, а решение о его усилении агентство DPA назвало окончательным отказом от политики экс-главы Белого дома.

Впрочем, Остин и Крамп-Карренбауэр в ходе переговоров затронули и другой немаловажный момент, вызывающий напряжение в отношениях Берлина и Вашингтона. Стороны поговорили о «Северном потоке — 2», который в США рассматривают как политический проект и грозятся ввести санкции против задействованных в нем компаний, в том числе немецких. Германия же, напротив, последовательно указывает на экономическую цель проекта и его выгодность для Европы.

В итоге Остин сделал отчасти позитивное заявление по «Северному потоку — 2» по итогам своей встречи с Крамп-Карренбауэр, а именно объявил, что этот вопрос не должен влиять на отношения США и Германии.

«Что касается «Северного потока — 2», мы высказывали возражения по этому поводу и относительно того влияния, которое получит Россия. Но мы не позволим, чтобы эта проблема встала на пути наших замечательных отношений с Германией», — отметил глава Пентагона.

В то же время, министр обороны ФРГ также сделала шаг на встречу позиции США в данной теме.

«Я все же убеждена, что если продолжить реализацию «Северного потока — 2», то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, нужно ставить в зависимость в том числе и от поведения России», — подчеркнула Крамп-Карренбауэр, добавив, что вполне можно задаться вопросом, есть ли смысл вводить мораторий незадолго до завершения проекта.

Частичная нормализация

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты расходятся во мнении, насколько решение США по увеличению своего контингента в Германии в контексте отношений сторон — момент позитивный. Так, замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что этот шаг свидетельствует о завершении острого кризиса в американо-германских отношениях.

«Это решение призвано символизировать восстановление хорошей политической атмосферы в отношениях Вашингтона и Берлина. Действительно, если говорить об их политико-психологической атмосфере, она просто контрастирует с тем, что было при Трампе. Байден очень любит говорить, что Америка вернулась и во внешней американской политике восторжествовала старая норма. Собственно, это увеличение контингента в ФРГ призвано эту норму подчеркнуть и показать, что Вашингтон привержен безусловной защите Европы», — добавил эксперт.

В свою очередь, научный директор Российско-германского форума Александр Рар уверен, что на данный момент Германия делает все, чтобы пойти США навстречу по всем другим вопросам.

«Решение по увеличению американского контингента говорит о том, что отношения сторон вернулись в нормальное русло, а те проблемы, что возникли во время правления Трампа, временно замяты. Однако, по сути, все стороны лишь хотят делать хорошую мину в плохой игре. На самом деле проблемы остаются», — указал эксперт.

Собственно, в наличии проблем в отношениях Германии и США не сомневается и Дмитрий Суслов. По его мнению, в первую очередь, противоречия сохраняются по «Северному потоку — 2».

«Тут намерение администрации Байдена назначить спецпосланника США по этому проекту не вызывает большого удовольствия в Берлине, так как этот посланник будет заниматься лоббированием против «Северного потока — 2» среди европейских стран и даже среди немецких политиков — тем самым вмешиваясь во внутреннюю немецкую кухню, что будет вызывать раздражение в ФРГ», — пояснил эксперт.

В то же время, Александр Рар не исключил, что риторика США по «Северному потоку — 2» несколько неоднозначна, поскольку Вашингтон не хочет разрывать отношения с Берлином из-за этого вопроса, но сам Байден находится под серьезным давлением Конгресса, где продвигают санкции против участников проекта.

«Конгресс жаждет ввести санкции против «Северного потока — 2», в том числе и в отношении немцев. То есть угроза ограничительных мер со стороны США против немецких компаний сохраняется, хотя, возможно, Байден, как и Трамп, все же не пойдет на этот шаг в конечном итоге», — подчеркнул эксперт.

Ворох трудностей

Впрочем, «Северный поток — 2» — лишь один из проблемных моментов между Вашингтоном и Германией. Как отмечает Дмитрий Суслов, ФРГ также не готова поддержать США во всем по вопросам сдерживания Китая, несмотря на антикитайскую риторику в рамках НАТО.

«В отличии от той же Великобритании, ФРГ не готова полностью отказываться от сотрудничества с КНР в области высоких технологий. Кроме того, отношения США и Германии до сих пор в кризисе в области внешнеторговых связей, потому что администрация Байдена не собирается возвращаться к традиционной поддержке внешней торговли как это было до Трампа. По факту, внешнеторговая политика президента США на данный момент во многом продолжает линию прошлой администрации», — указал эксперт.

При этом Александр Рар отдельно выделил факт перестройки глобальной деятельности США со стороны администрации Байдена. По его мнению, Европа, в том числе Германия, для них на данный момент важна меньше, чем Азия.

А одним из главных испытаний для европейцев станет тот час, когда Вашингтон поставит Евросоюз перед выбором между собой и Китаем.

«США хотят командовать и будут требовать от европейцев действовать в русле политики американских национальных интересов, а не мнимой трансатлантической дружбы. Сложно сказать, насколько правительство Германии готово играть в эту игру, и как скоро появятся разногласия с американцами. Пока в Европе все как будто успокаивается в отношении США, но не исключено, что так будет только до поры до времени», — добавил эксперт.

С точки зрения Рара, одним из спорных моментов через несколько лет может стать возвращение на повестку дня требование расширения НАТО со стороны США, хотя в 2008 году Германии удалось пробить свою линию и заблокировать такое развитие событий.