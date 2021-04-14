Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер

Президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства страны озвучил 13 апреля принятые решения по ограничительным мерам против распространения коронавируса. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.
«В первые две недели месяца Рамадан мы переходим к практике частичного закрытия, немного ужесточив ограничительные меры. Поездки между городами будут запрещены помимо запрета на выход из дома во время комендантского часа», — сообщил он.
Все общественные мероприятия, такие как фестивали, свадьбы, муниципальные собрания, были отложены до окончания праздников.
Напомним, недавнее увеличение числа случаев заражения и смертельных случаев привело к повторному ужесточению мер в Турции.