Латвия выразила протест России из-за вечеринки с дипломатом

МИД Латвии выразил протест в связи с вечеринкой, организованной военным атташе посольства РФ Русланом Ушаковым, сообщает
РИА «Новости».
По данным МИД Латвии, Ушаков нарушил эпидемиологические требования страны о запрете мероприятий с участием представителей разных домохозяйств и устроил домашнюю вечеринку, на которой присутствовало около 10 человек. Кроме того, он показывал неприличные жесты соседям, которые вызвали полицию. Это зафиксировано на видео.
В ведомстве отметили, что «любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны», а также с уважением относиться к правоохранителям, которые выполняют свою работу.
Протест был направлен временному поверенному посольства России Вадиму Васильеву.
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