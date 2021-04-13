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Латвия выразила протест России из-за вечеринки с дипломатом

Вероника Полынина
8 минут назад
МИД Латвии выразил протест в связи с вечеринкой, организованной военным атташе посольства РФ Русланом Ушаковым, сообщает РИА «Новости».
Латвия выразила протест России из-за вечеринки с дипломатом
Фото: ТАССТАСС
По данным МИД Латвии, Ушаков нарушил эпидемиологические требования страны о запрете мероприятий с участием представителей разных домохозяйств и устроил домашнюю вечеринку, на которой присутствовало около 10 человек. Кроме того, он показывал неприличные жесты соседям, которые вызвали полицию. Это зафиксировано на видео.
В ведомстве отметили, что «любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны», а также с уважением относиться к правоохранителям, которые выполняют свою работу.
Протест был направлен временному поверенному посольства России Вадиму Васильеву.
Ранее, как писал «Рамблер», во Франции разгорелся скандал из-за тайного мероприятия в одном из парижских ресторанов с участием членов французского правительства. На мероприятии гости не соблюдали дистанцию и не носили маски, а некоторые целовались при встрече.
В мире,Вадим Васильев,МИД,РИА Новости,Россия,Латвия,
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