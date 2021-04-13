Латвия выразила протест России из-за вечеринки с дипломатом

МИД Латвии выразил протест в связи с вечеринкой, организованной военным атташе посольства РФ Русланом Ушаковым, сообщает РИА «Новости».

Фото: ТАСС ТАСС

По данным МИД Латвии, Ушаков нарушил эпидемиологические требования страны о запрете мероприятий с участием представителей разных домохозяйств и устроил домашнюю вечеринку, на которой присутствовало около 10 человек. Кроме того, он показывал неприличные жесты соседям, которые вызвали полицию. Это зафиксировано на видео.

В ведомстве отметили, что «любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны», а также с уважением относиться к правоохранителям, которые выполняют свою работу.

Протест был направлен временному поверенному посольства России Вадиму Васильеву.