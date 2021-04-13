В МИД РФ раскритиковали сброс воды с «Фукусимы-1»

Обратили внимание на одобренный правительством Японии план осуществить сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан. Принимая это решение, Токио, к сожалению, не счёл нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с Российской Федерацией, — цитирует её РИА Новости.

Захарова добавила, что официальной информации из Японии по данному вопросу недостаточно. В ней нет оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона, к которым может привести вышеупомянутое решение.

В связи с этим Россия ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам и надеется, что Токио примет меры для минимизации негативного воздействия такого слива на морскую среду. При этом Москва исходит из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс.

Надеемся, что Токио подойдёт к этому важному вопросу со всей ответственностью, примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия на морскую среду, ухудшения экологической обстановки, а также не будет создавать затруднений для хозяйственной деятельности других государств, в том числе в области рыболовства, — резюмировала Захарова.

Землетрясение магнитудой 9,1 и вызванное им цунами произошло 11 марта 2011 года. Сильнее всего пострадали провинции Мияги, Иватэ и Фукусима. Были уничтожены более 100 тысяч домов, дороги, порты, а также пострадала расположенная на берегу атомная электростанция «Фукусима-1». Тогда уровень радиации в воздухе превысил допустимую норму как минимум в 10 раз.