На Украине предупредили Кремль о Третьей мировой войне

«Я слышал слова Зеленского, он сказал, что Украина готова к отражению агрессии. Дело в том, что он не просто сказал, что сегодня готова, — она готова уже семь лет. Только разный уровень готовности, потому что трудно сказать, когда Россия может привести в действие свою агрессивную риторику», — заявил политик.
«Нельзя сегодня говорить, что война завтра начнется, но при такой риторике, при такой концентрации войск и при таких агрессивных действиях сегодня в Донбассе мы должны быть готовы к любому сценарию. И Украина готова к этому», — заявил политик.