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Кравчук предупредил Кремль о возможности Третьей мировой войны

BFM.RUиещё 1
44 минуты назад
Новое наступление российских войск для дальнейшего захвата территорий Украины может перерасти в Третью мировую войну, сообщает украинское издание «Вести». Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов.
На Украине предупредили Кремль о Третьей мировой войне
Фото: ТАССТАСС
«Я слышал слова Зеленского, он сказал, что Украина готова к отражению агрессии. Дело в том, что он не просто сказал, что сегодня готова, — она готова уже семь лет. Только разный уровень готовности, потому что трудно сказать, когда Россия может привести в действие свою агрессивную риторику», — заявил политик.
Кравчук отметил, что Россия на высшем уровне прямо угрожает Украине и ее суверенитету, в том числе «развалом государства».
«Нельзя сегодня говорить, что война завтра начнется, но при такой риторике, при такой концентрации войск и при таких агрессивных действиях сегодня в Донбассе мы должны быть готовы к любому сценарию. И Украина готова к этому», — заявил политик.
Также Кравчук отметил, что собирается поднять вопрос о скоплении российских войск у границ Украины на переговорах глав делегаций ТКГ 14 апреля.
В мире,Леонид Кравчук,Украина,
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