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Байден поддержал Украину в разговоре с Путиным

Lenta.ruиещё 2
59 минут назад
Президент США Джо Байден поддержал Украину в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Белого дома.
Байден поддержал Украину в разговоре с Путиным
Фото: ReutersReuters
Американский лидер высказал обеспокоенность по поводу перемещения российских войск в граничащих с Украиной регионах и выразил «непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности» украинского государства. Он напомнил, что США хотят установить с РФ стабильные и предсказуемые отношения.
В том же разговоре он предложил российскому коллеге встретиться в ближайшие месяцы на территории третьей страны.
Ранее 13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Россия перебросила к своим западным границам две армии и три соединения Воздушно-десантных войск в рамках контрольной проверки. Эти меры вызвали беспокойство во многих странах Запада.
В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе и призвала страны НАТО повысить боеготовность. Кремль в свою очередь назвал Украину взрывоопасным регионом и отметил, что Москва принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.
В мире,Джозеф Байден,Сергей Шойгу,Владимир Путин,НАТО,Соединенные Штаты,Украина,
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