Байден поддержал Украину в разговоре с Путиным

Американский лидер высказал обеспокоенность по поводу перемещения российских войск в граничащих с Украиной регионах и выразил «непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности» украинского государства. Он напомнил, что США хотят установить с РФ стабильные и предсказуемые отношения.