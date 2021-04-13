Латвия выразила протест России из-за вечеринки

Что же произошло?

В конце марта во дворе одного из частных домов прошла вечеринка с явными нарушениями правил эпидемиологической безопасности, которую организовал представитель посольства РФ в Латвии. Отметим, что в период ограничений в Латвии невозможно собираться людям из разных домохозяйств (так было до 7 апреля). В данной вечеринке участвовало 10 человек. Более того, вечеринка была несколько шумной (громко играла музыка), и соседи вызвали полицию. Однако, когда полиция приехала, то никаких «санкций» не было выставлено участникам вечеринки, а представитель посольства РФ в Латвии, после отъезда полиции, стал показывать неприличные жесты соседям, которые сняли все это на видео.