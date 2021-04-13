Латвия выразила протест России из-за вечеринки

МИД Латвии
отреагировал на публичную информацию о произошедшем 27 марта нарушении мер по ограничению распространения коронавируса, которые нарушил представитель посольства РФ
в Латвии, устроив вечеринку.
Фото: CC BY 2.0 / kishjar? / РигаCC BY 2.0 / kishjar? / Рига
Что же произошло?
В конце марта во дворе одного из частных домов прошла вечеринка с явными нарушениями правил эпидемиологической безопасности, которую организовал представитель посольства РФ в Латвии. Отметим, что в период ограничений в Латвии невозможно собираться людям из разных домохозяйств (так было до 7 апреля). В данной вечеринке участвовало 10 человек. Более того, вечеринка была несколько шумной (громко играла музыка), и соседи вызвали полицию. Однако, когда полиция приехала, то никаких «санкций» не было выставлено участникам вечеринки, а представитель посольства РФ в Латвии, после отъезда полиции, стал показывать неприличные жесты соседям, которые сняли все это на видео.
Представитель муниципальной полиции Риги Ласма Грейдане подтвердила латвийским СМИ данный факт. Г-жа Грейдане отметила, что «в рамках своих полномочий, осмотрев двор частного дома, нарушений выявлено не было». Соседи придерживаются иного мнения: полиция не входила в дом, музыка играла громко, был излишний шум, который мешал соседям.
МИД Латвии серьезно воспринял данную информацию и выразил протест посольству РФ в Латвии: «Венская конвенция предоставляет определенные привилегии, однако любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны».
Временный поверенный посольства РФ в Латвии выразил понимание позиции МИД Латвии и указал, что этот случай не останется без внимания.