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Активисты принесли гробы к офису Меркель

Газета.Ru
1 час назад
Активисты немецкой организации Move Politics Campact принесли к офису канцлера ФРГ Ангелы Меркель гробы. Акция была проведена, чтобы обратить внимание властей на ухудшение ситуации с коронавирусом в стране, сообщает Ruptly.
К офису Меркель принесли гробы
Фото: Markus Schreiber/APMarkus Schreiber/AP
СМИ уточняет, что для снижения уровня смертности населения активисты потребовали ужесточить карантин.
"По-прежнему умирает много людей, их число растет с каждым днем, и отделения интенсивной терапии в больницах уже переполнены", — заявила пресс-секретарь организации Клара Кощис.
Также она сказала, что власти должны создать в стране условия, при которых дистанционно сможет работать большее количество людей, в том числе сотрудники заводов.
Накануне стало известно, что за прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в Германии увеличилось на 13 245, скончались 99 пациентов. За день до этого Меркель решила передать федеральному правительству право вводить ограничения по коронавирусу на территории всей страны.
В мире,Германия,
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