К офису Меркель принесли гробы

Также она сказала, что власти должны создать в стране условия, при которых дистанционно сможет работать большее количество людей, в том числе сотрудники заводов.

Накануне стало известно, что за прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в Германии увеличилось на 13 245, скончались 99 пациентов. За день до этого Меркель решила передать федеральному правительству право вводить ограничения по коронавирусу на территории всей страны.