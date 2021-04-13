"Мы потеряем всё": Савченко предрекла Украине катастрофу

«Будет быстро, кроваво, мы потеряем все, пока не научимся воевать всей Украиной», — заявила Савченко.

По словам экс-депутата, власти страны «не смогут» ничего сделать. Она также пожаловалась на то, что жителей Украины не учат самообороне, и предположила, что из-за конфронтации в Донбассе им придется «прятать своих детей».

Сергей Рябков. Россия сделает все, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих граждан в случае обострения на Украине, однако ответственность за эскалацию полностью ляжет на Киев и его западных кураторов. Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ

"Если произойдет какое-то обострение, мы, конечно, сделаем все, чтобы обеспечить гарантированно собственную безопасность, безопасность наших граждан, где бы они ни находились, - сказал он. - Но ответственность за последствия подобного обострения полностью будет на Киеве и его кураторах на Западе".

Замминистра обратил внимание, что США НАТО наращивают объемы военной помощи Украине.

"Соединенные Штаты и другие натовские страны сознательно превращают Украину в пороховую бочку. На протяжении многих лет идут тренировочные мероприятия на украинской территории с участием советников, инструкторов, десятками и сотнями работающих на разных полигонах, создаются объекты, имеющие непосредственное негативное отношение к нашей безопасности, активизируется учебно-тренировочная деятельность, развернута сеть биолабораторий, которые занимаются мероприятиями, мягко говоря, вызывающими у нас тревогу", - подчеркнул он.

По его словам, в комплексе это представляет собой серьезной вызов безопасности РФ.

"Мы в очередной раз настаиваем на том, чтобы натовские страны, демагогически рассуждающие о защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, озаботились бы тем, как обуздать воинственный дух своих клиентов в Киеве, как сделать, чтобы выполнялся минский пакет мер, который абсолютно демонстративно отрицается нашими киевскими соседями", - отметил Рябков.

Однако, констатировал высокопоставленный дипломат, вместо этого США подогревают милитаристский дух Киева, предпринимают провокационные действия в непосредственной близости от российских границ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему российские войска сконцентрированы около границы Украины рядом с Донбассом. Его слова приводит «Интерфакс».

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«Задаются вопросы, что делает Российская Федерация на границе с Украиной — ответ очень простой, мы там живем, это наша страна», — сказал Лавров.

При этом глава внешнеполитического ведомства задался вопросом о том, что американские корабли делают в Черном море. По его словам, их нахождение там фиксируется регулярно.

«Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой», — добавил он.

Лавров рассказал, что США постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории. Вопрос «зачем» пока остается без ответа, добавил он.

НАТО находится на стороне Украины, союзники оказывают поддержку, чтобы Украина в дальнейшем могла сама обеспечить свою безопасность, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг

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«Мы продолжаем призывать Россию прекратить поддержку боевиков на востоке Украины, вывести свои войска с территории Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

Генсек НАТО также подчеркнул, что поддержка организации в отношении суверенитета Украины остается непоколебимой. Он уточнил, что альянс не признает Крым в составе России.

«НАТО на стороне Украины, союзники продолжают оказывать значительную практическую поддержку, чтобы Украина могла сама обеспечить свою безопасность. Мы оказываем помощь, в том числе по линии укрепления потенциала вооруженных сил Украины», – добавил он.

Также Столтенберг подчеркнул, что НАТО считает необоснованной переброску российских военных к границе с Украиной, передает ТАСС.

«Альянс пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам с Украиной, что является крупнейшим военным усилением с 2014 года. Эти действия остаются необоснованными и необъяснимыми», – заявил он.

При этом генсек НАТО ушел от ответа на прямой вопрос, сможет ли Украина вступить в альянс, не контролируя часть своей территории.

«Только 30 стран НАТО могут принимать это решение, и у России нет никакого права вето в этом вопросе», – сказал Столтенберг.

Российские войска будут оставаться на территории РФ там, где необходимо, столько, сколько посчитают целесообразным Верховный главнокомандующий и военное руководство страны. Об этом заявил, отвечая на вопросы на брифинге для СМИ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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"Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы", - сказал Песков украинскому журналисту.



"И российские Вооруженные Силы находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным. И будут находиться там так долго, насколько это будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим", - пояснил пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, вернутся ли они на свои прежние позиции, Песков сказал, что точно ответить не может: потому что не обладает информацией о планах дислокации и передислокации войск.

Украина не хочет воевать и не готовит никаких наступательных действий в Донбассе. Об этом во вторник, 13 апреля, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

Кулеба подчеркнул, что Украина рассчитывает решить ситуацию в Донбассе дипломатическим путем, но не будет терять бдительности в случае, если «начнется виток насилия».

Европейский союз обеспокоен обострением ситуации в Донбассе и данный вопрос будут обсуждать главы МИД стран — участниц объединения 19 апреля на неформальном заседании. Об этом 12 апреля рассказал на брифинге представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД. Мы очень внимательно и с серьезной озабоченностью следим за развитием ситуации», — сказал он.

Обострение в Донбассе