Россия прервала заседание совбеза ООН из-за флага Косово

Встреча Совбеза ООН прервалась из-за флага Косово в кадре. Это произошло, когда представитель Косово во время заседания по видеосвязи оказалась в кадре с флагом края.

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Мы не против участия представителей Косово в нашем заседании. Это уже установлено практикой. Так или иначе, я бы хотел обратить внимание членов Совета на тот факт, что госпожа Гервала (представительница Косово. — NEWS.ru) сидит на фоне эмблемы Косово, — заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский перед началом заседания.

Дипломат напомнил, что восемь членов СБ ООН не считают эту территорию государством. Полянский предложил представителю Косово убрать флаг или сменить фон, чтобы продолжить заседание.

Представитель Великобритании Чанака Викремасинг не согласился с российским коллегой и посчитал, что неформальное заседание СБ ООН можно продолжать, поскольку к нему не применяются официальные правила.

Так что мы не видим каких-либо причин просить её сменить фон в ходе выступления, — отметил дипломат.

После этого Совбез ООН прервал онлайн трансляцию и удалился на закрытые консультации, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, американский президент Джо Байден призвал власти Сербии признать независимость Косово. Об этом политик написал сербскому президенту Александру Вучичу в поздравительном письме по случаю Дня государственности Сербии.