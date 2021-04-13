«Российские» танки в Днепре: фейки разжигают конфликты

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила CNN в публикации фейков после попытки телеканала выдать фотографии украинских танков как доказательство «подготовки России к войне». «Газета.Ru» вспоминает, как неточная и недостоверная информация в СМИ провоцировала обострение конфликтов.

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Мария Захарова 13 апреля заявила, что журналисты CNN в борьбе за торжество либерализма прекратили проверять факты. Поводом для острой реакции представителя российского МИДа стал материал о посещении президентом Украины Владимиром Зеленским Донбасса на фоне роста напряженности в регионе.

"Но не до такой же степени [можно бороться], чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне", - написала дипломат у себя на странице.

Захарова также посоветовала американцам отвлечься от участия в общественной жизни России. Украинские СМИ подтвердили, что опубликованные в видео CNN кадры были сняты в Днепре. Вскоре издание убрало с сайта изображения танков, попавшие под критику Захаровой. Это далеко не первый случай, когда большие страны вступают в перепалки на официальном уровне из-за фейковых или некорректных публикаций. И у России, пожалуй, больше всего претензий именно к США . Порой доходит даже до реакций на более официальном уровне, чем пост представителя МИДа в Facebook.

Так, в январе Москва направила Вашингтону ноту протеста из-за сообщений о том, что российская компания предоставила хостинг для заблокированного сервиса Parler. Согласно официальному заявлению, российский МИД отметил "масштабное распространение недостоверных "фейков" о России. Москва рассказала о провокационном контенте, который публикуют американские цифровые платформы, включая посольство США в Москве. В МИДе также отметили, что оставляют за собой право на ответные шаги, не пояснив, что имелось в виду.

Российское внешнеполитическое ведомство может реагировать столь жестко на публикации в СМИ из-за возможных вполне реальных последствий, к которым они могут привести - начиная от санкций и заканчивая военными действиями. Так, негативный опыт Москва получила во время правления американского президента Дональда Трампа

На протяжении четырех лет в американских СМИ звучали обвинения в адрес России в различных сговорах и попытках повлиять на избирательный процесс. Некоторые из обвинений, прозвучавших в тот период, приходилось опровергать годами. Сам 45-й президент США тоже считает, что самое громкое дело - о его выдуманных связях с Москвой - сильно помешало ему в реализации всего задуманного в стартовый отрезок правления.

Россия же из-за этих обвинений столкнулась с многочисленными пакетами американских санкций. Спецпрокурор Мюллер представил в апреле 2019 года итоги масштабного и дорогостоящего расследования. Он заявил, что Москва якобы пыталась вмешиваться в выборы 2016 года, но никаких влияющих на их итоги связей между Трампом и Россией обнаружить так и не удалось.

Как сообщило в октябре 2020 года издание The Wall Street Journal, источником громких обвинений в адрес Дональда Трампа о сговоре с Россией оказалась бывший вице-мэр Саратова Ольга Галкина , Обвинения строились на причастности к предвыборным манипуляциями компании Webzilla, в которой Галкина тоже ранее работала. Именно тогда на нее вышел знакомый агента британской разведки Ми-6 и попросил ее помочь в поиске компромата на Трампа. Россиянка в ответ по личным мотивам заявила, что Webzilla стоит за взломом серверов Демократического национального комитета, а адвокат Трампа Майкл Коэн встречался в Праге с сотрудниками российской разведки, где он якобы обсуждал стоимость услуг работы российских хакеров. После этого показания Галкиной были засекречены и легли в основу для дальнейших обвинений о связях Трампа с Россией.

Повод найдется

России в последние годы доставалось от американской общественности не только за мнимый сговор с Трампом. Так, публикации The New York Times и The Washington Post о том, что Москва якобы платила представителям движения Талибан за убийства американских солдат, Трамп посчитал ложными, сославшись на данные разведки. Зато сенат США успел подхватить фейк и оперативно внес проект закона о санкциях против России за "сговор" с талибами. Его авторы призывали Трампа прекратить питать "непостижимое почтение" к Путину, а "защищать интересы США".

В ходе войны в Сирии печально прославилась публикацией недостоверной информации волонтерская организация "Белые каски". Так, в 2019 году она предоставила информацию об ударе российских ВКС по рынку в населенном пункте Мааррат ан-Нууман в провинции Идлиб, что категорически отвергло Минобороны РФ . Кроме того, организацию ловили на производстве постановочных роликов. Самый известный был посвящен "химической атаке" в сирийском городе Дума . Именно он впоследствии послужил оправданием для ракетной атаки США по территории Сирии в апреле 2019 года. Лишь почти через год BBC News подтвердил в своем расследовании, что никаких следов якобы применяемого в Думе нервно-паралитического газа зарина найти не удалось.

Тема распространения оружия массового поражения получила необъективное освещение и во время Иракской войны. В реальности у Саддама Хусейна не было никакой программы по созданию ядерного или химического оружия, но спекуляции на эту тему были фигурировали в прессе как до вторжения США, так и после. Свою вину в введении в заблуждение читателей в 2004 году признало издание The New York Times. Тогда в издании сообщили о неправоте своих источников, включая иракского политика Ахмеда Чалаби , который распространял информацию об имеющемся в распоряжении властей Ирака оружии массового поражения.

"Оглядываясь назад, нам жаль, что мы не были более настырны в перепроверке заявлений по мере появления новых доказательств или же их отсутствия", - говорилось в специальном обращении к читателям.

Впрочем, не только иракские противники Саддама Хусейна приложили руку для обоснования необходимости вторжения. Так, до сих пор одним из самых известных примеров лжи властей США остается выступление в Совбезе ООН госсекретаря Колина Пауэлла с пробиркой в 2003 году. Правда, этот пример близок к "эффекту Манделлы", то есть, воспоминаниям, которые противоречат действительности. Пауэлл на самом деле говорил, что у Ирака десятки тысяч пробирок с сибирской язвой, после чего продемонстрировал количество порошка с этим смертельным веществом, которое могло бы остановить работу Конгресса.

Представитель США не утверждал, что в пробирке находится химическое вещество. Однако выступление Пауэлла все равно можно считать как минимум манипуляцией. Впоследствии стало известно, что за пять дней до этого президент США Джордж Буш-младший провел встречу с британским премьером Тони Блэром . На ней он сообщил, что США готовы "выкрутить ООН руки", чтобы получить одобрение необходимой для начала вторжения резолюции. Этого, однако, так и не произошло, и американцы решили начать бомбежки без санкции ООН.

Впрочем, история знает и случаи, когда журналисты успевали вовремя признать свои ошибки до того, как они могли бы привести к непоправимым последствиям. Так, в 2007 египетская оппозиция требовала прекратить дипломатические отношения с Израилем и разорвать мирный договор. Поводом для такой резкой реакции послужила информация о том, что в конце Шестидневной войны 1967 года израильские солдаты на Синайском полуострове расстреляли 250 безоружных египетских военнопленных.