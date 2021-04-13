Как сообщило в октябре 2020 года издание The Wall Street Journal, источником громких обвинений в адрес Дональда Трампа о сговоре с Россией оказалась бывший вице-мэр Саратова Ольга Галкина
, Обвинения строились на причастности к предвыборным манипуляциями компании Webzilla, в которой Галкина тоже ранее работала. Именно тогда на нее вышел знакомый агента британской разведки Ми-6 и попросил ее помочь в поиске компромата на Трампа. Россиянка в ответ по личным мотивам заявила, что Webzilla стоит за взломом серверов Демократического национального комитета, а адвокат Трампа Майкл Коэн
встречался в Праге с сотрудниками российской разведки, где он якобы обсуждал стоимость услуг работы российских хакеров. После этого показания Галкиной были засекречены и легли в основу для дальнейших обвинений о связях Трампа с Россией.