России в последние годы доставалось от американской общественности не только за мнимый сговор с Трампом. Так, публикации The New York Times и The Washington Post о том, что Москва якобы платила представителям движения Талибан за убийства американских солдат, Трамп посчитал ложными, сославшись на данные разведки. Зато сенат США успел подхватить фейк и оперативно внес проект закона о санкциях против России за "сговор" с талибами. Его авторы призывали Трампа прекратить питать "непостижимое почтение" к Путину, а "защищать интересы США".