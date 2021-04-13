"Коснется России": Последствия сброса отходов с «Фукусимы-1»

Решение Японии сбросить в Тихий океан более миллиона тонн жидких отходов со станции «Фукусима-1» рискует стать продолжением старой экологической катастрофы, которая к тому же способна затронуть Россию , а также навредить торговле морепродуктами. Об этом «Вечерней Москве» заявил заслуженный эколог РФ, первый заместитель директора Всероссийского НИИ охраны окружающей среды Минприроды России Андрей Пешков. Он рассказал, какие страны и как могут пострадать от слива воды с аварийной АЭС.

Во вторник, 13 апреля, японские власти официально разрешили сбросить в океан существенный массив воды с «Фукусимы-1». В 2011 году на ней произошла радиационная катастрофа седьмого (высшего) уровня. По данным из открытых источников, в стальных баках на территории станции хранится свыше 1,25 миллиона тонн воды, которую планируют слить в Тихий океан. Утверждается, что субстанция очищена от большинства опасных радиоактивных веществ, однако в ее составе остались изотопы трития, которые технически невозможно извлечь. Тем не менее следующие два года в Японии будет вестись подготовка к операции по сбросу отходов.

По мнению Андрея Пешкова, произошедшая десять лет назад экологическая катастрофа, вероятно, получит новое развитие, если японцы действительно сделают то, что задумали.

"То, что они собираются сбросить жидкие радиоактивные отходы, — это достаточно опасный инцидент, который имеет как минимум региональное значение, то есть коснется соседей Японии, включая Россию", — сказал собеседник «ВМ».

Он пояснил, что слив воды, которая подверглась облучению, подразумевает накопление в океане радионуклидов. Коэффициент их накопления, по словам эксперта, «превышает тысячу раз», в связи с чем радиоактивные отходы совершенно точно повлияют на флору и фауну.

"Радионуклиды будут накоплены фильтраторами: моллюсками, мидиями, устрицами, крабами, а также водорослями и собственно рыбами. Далее все пойдет по цепочке: морские млекопитающие и птицы за счет своей пищи получат дополнительную радиацию к уже существующему уровню радиоактивности. Затем эти рыбы, птицы, млекопитающие мигрируют в другие края", — рассказал эколог.

По его словам, японцы не в первый раз будут сбрасывать жидкие радиоактивные отходы в воду, но раньше и не было таких масштабов, как сейчас. Слив более миллиона тонн такой воды приведет к «большому полю загрязнения», отметил Пешков.

"Все эти элементы пойдут с известными нам течениями в сторону Малайзии, Индонезии, будут размываться пассатным течением, прибиваться к берегам островных государств. В этом регионе мало не покажется никому, поскольку циклональное движение вод в регионе никто не отменял. Поэтому радионуклиды пойдут по всей северной части Тихоокеанского бассейна, но в первую очередь будут воздействовать на прибрежные государства, включая Россию", — указал он.

По его мнению, японские отходы дойдут и до Курильских островов.

Среди прочего эколог уточнил, какие могут быть последствия масштабного радиоактивного загрязнения. Во-первых, говорит эксперт, рыба в зоне поражения либо погибнет, либо в следующих поколениях мутирует. И тот, и другой исход грозит подрывом продовольственной базы, что придется компенсировать дополнительными денежными вливаниями, заявил Пешков.

"Россия, в частности, должна будет затратить средства на более тщательный контроль продуктов, поступающих на рынок. Нам придется еще сильнее контролировать состояние употребляемых в пищу водорослей, моллюсков, рыб, птиц, морских млекопитающих. В противном случае возникают риски в части продовольственной безопасности, что особенно сильно угрожает малочисленным коренным народам. Для них эта местная пища является предметом традиционного природопользования", — пояснил он.

В заключение собеседник «ВМ» сказал, что о конкретных последствиях слива жидких отходов с «Фукусимы-1» пока трудно говорить, поскольку неизвестны многие нюансы (каков будет химический состав сброшенной воды, какие в ней элементы, какова степень их радиоактивности и тому подобное). Однако с уверенностью можно заявить, что этот маневр не улучшит экологическую обстановку в регионе, считает эксперт.

"То, что планируют японцы, — это предмет для реакции мирового сообщества, в первую очередь их соседей, включая Россию", — добавил Пешков.

По словам заведующего лабораторией техники подводных исследований и испытаний института океанологии имени Ширшова РАН Константина Рогинского, воздействие радиоактивной воды, которая будет сброшена в Тихий океан с АЭС «Фукусима-1», окажется незначительным и не может привести к экологической катастрофе. Об этом сообщают «Известия».

Как считает ученый, объем воды слишком мал в масштабах океана, и даже в самом худшем случае — при плохой очистке — тяжелая радиоактивная вода уйдет на глубину 5-8 километров. Как утверждается, значительная часть воды в баках на АЭС уже очищена от радиоактивных веществ. Сам процесс подготовки слива займет примерно два года. Оценивается, что будет сброшено примерно 1,25 миллиона тонн воды.

Вода из цистерн на территории АЭС «Фукусима-1», которую планируется в 2023 году начать сливать в океан, не будет представлять опасности. Как заявили 13 апреля в министерстве экономики , торговли и промышленности Японии, содержание трития в воде будет в 40 раз ниже безопасного уровня, установленного действующими в стране нормами.

В ведомстве пояснили, что полностью очистить воду от трития очень сложно, но можно заметно уменьшить его содержание. При этом воду, радиоактивность которой составляет 60 тыс. беккерелей на литр, можно «спокойно пить без ущерба для здоровья».

«Однако решено, что содержание трития в воде, которую предполагается сбросить в океан с «Фукусимы-1», будет не более 1,5 тыс. беккерелей на литр. Это в 40 раз ниже международной нормы», — пояснили в беседе с ТАСС в министерстве.

Представитель ведомства добавил, что вода с низким содержанием трития регулярно сбрасывается в океан с атомных объектов в других странах, в частности в Китае и Южной Корее.

Пекин назвал решение японских властей сбросить отработанную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан крайне безответственным. Об этом говорится в заявлении МИД КНР, сообщает агентство Xinhua.

«Японская сторона в условиях, когда еще не исчерпаны методы безопасной утилизации, невзирая на сомнения и протесты внутри страны и за рубежом, решила утилизировать отработанную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» путем сброса», – сказано в сообщении. «Данные действия крайне безответственные», – подчеркнули китайские дипломаты.

По словам представителей МИД КНР, из-за сброса может быть причинен вред безопасности и международному общественному здоровью. Кроме того, вероятно, это нанесет ущерб интересам жителей соседних государств.

Авария на АЭС «Фукусима-1»